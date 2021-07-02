غزة: تسجيل ثلاث وفيات و108 إصابات بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ثلاث وفيات و 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم إجراء 677 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية وأن العدد الاجمالي لعدد المصابين بلغ 114561 إصابة من بينها 2271 حالة نشطة و 111223 حالة تعاف، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 1067، وتعافي 102 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



--(بترا)