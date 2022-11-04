فايزر.. لقاح واحد لمكافحة كورونا والانفلونزا معا

الوكيل الاخباري - قالت شركة "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية إنها تختبر حاليا لقاحا يمكنه أن يحارب فيروسي كورونا والإنفلونزا معا، مع تكاسل الكثيرين في أخذ اللقاحات التقليدية.

اضافة اعلان



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التجارب السريرية على اللقاح الذي يحارب فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19" والإنفلونزا قد بدأت، مشيرة إلى أن أول مريض تناول اللقاح، الذي يحارب الفيروسين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وجنّدت "فايزر" 180 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18- 64 عاما من أجل إجراء هذه التجارب، وستتم متابعة حالاتهم خلال الشهور الستة المقبلة، ومقارنتهم مع أفراد مجموعة أخرى لم تتلق اللقاح.



ويستهدف اللقاح الجديد متحور "أوميكرون" وما تفرع عنه، وأنواع الإنفلونزا الأربعة، بما فيها الفيروسين "أ" و"ب".



ويستخدم اللقاح تقنية الحمض النووي الريبوزي.

سكاي نيوز