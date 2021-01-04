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الإثنين، 04-01-2021 08:21 ص

الاتحاد الأوروبي يرفض الطلب

فنزويلا تطالب بإلغاء تجميد حساباتها للحصول على لقاح ضد كورونا

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رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو


الوكيل الإخباري - قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلغاء تجميد أموالها الحكومية، لتتمكن من تسديد قيمة اللقاح ضد فيروس كورونا، لكنهما رفضا الطلب.

وأضاف مادورو، في اجتماع صحي: "قامت حكومات البرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية في هذه الدول، بتجميد الأموال وحجبت الوصول إلى اللقاح".

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وذكر رئيس فنزويلا، أن بلاده طالبت "من خلال منظمة التجارة العالمية بتزويدنا بالأموال، لكن تم رفض هذا الطلب".

 

وقال: "لقد تحدثت نائب رئيس الدولة مع وزراء خارجية هذه الدول، لكنهم رفضوا الطلب".

وقد فرضت الولايات المتحدة مجموعة كاملة من العقوبات على فنزويلا، كان أكثرها قوة وتأثيرا، تجميد حسابات البلاد في أوروبا، وكذلك تجميد أصول ومصالح شركة النفط والغاز PDVSA في الولايات المتحدة بقيمة 7 مليارات دولار، فضلا عن حظر التعامل معها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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