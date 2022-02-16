كوريا الجنوبية : اصابات كورونا اليومية تتجاوز 90 ألفا

الوكيل الاخباري- شهدت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفاعا قياسيا متجاوزة حاجز 90 ألف إصابة، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وسط مخاوف متزايدة من الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة سريعة العدوى.

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وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة إلى 1.552.851 إصابة.



وبحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، سجلت البلاد 39 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7.202 وفاة .



وتوقعت السلطات الصحية أن ترتفع حصيلة الإصابات اليومية إلى ما بين 130 ألفا و170 ألفا بحلول نهاية الشهر الحالي، بسبب الانتشار السريع لأوميكرون.



وبينت أن عدد الذين تم تطعيمهم بالكامل وصل إلى 44.24 مليون شخص بنسبة 86.2بالمئة، فيما بلغ عدد من تلقوا جرعات اللقاح المعززة حتى اليوم 29.76 مليون بنسبة 58بالمئة، من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

بترا

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