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السبت، 02-10-2021 08:15 ص

مصر تسجل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

مصر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الجمعة، تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 745، مقارنة مع 741 الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 305269.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 36 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 37 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 17367 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 822 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 257708 أشخاص.


وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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