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السبت، 12-02-2022 06:10 ص

منظمة الصحة: هذا موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا

مدير الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا تنتهي خلال العام الجاري في حال تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم.

وأوضح غيبريسوس خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا: "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو".

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ونقلت "فرانس برس" عن غيبريسوس قوله "الأمر بين أيدينا. إنها مسألة اختيار".


وكان غيبريسوس يزور مختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كيبتاون التي صنعت أول لقاح مضاد لـ"كوفيد 19" في إفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في نوفمبر، ويتوقع أن يبدأ العمل به عام 2024.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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