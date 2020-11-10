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الثلاثاء، 10-11-2020 04:10 م

وزارة الزراعة المصرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

مصر
العلم المصري


الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إنه سيتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت أن هذا الاستعداد تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء المصري بالاستعداد المسبق لأية موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

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ووفقا لمنشور رسمي، تم تعميمه على كل القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، "تم التشديد على ضرورة التزام كل العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها، وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا".


وأكد وزير الزراعة على "الالتزام بالنظافة العامة في كل الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات وأجهزة كشف الحرارة على كل الأبواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع تأكيد استمرار تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين".


وشدد القصير على "ضرورة التزام العاملين بالحدائق العامة: الأورمان، والأسماك، وحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، والمترددين عليها بارتداء الكمامات داخلها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، ومراعاة عدم حدوث تكدس أو زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الأبواب لحماية المواطنين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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