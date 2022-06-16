وزير الصحة الألماني: موجة كورونا الصيفية أصبحت حقيقة

الوكيل الإخباري - نصح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة بالحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة.

اضافة اعلان



يأتي ذلك في ضوء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا.

وقال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، الأربعاء: "للأسف أصبحت موجة الصيف المتوقعة حقيقة واقعة.. يعني هذا القليل من الاسترخاء للأسابيع المقبلة".



وأوضح أن التأثير الصيفي الملحوظ سابقا في الحد من انتشار الجائحة يتلاشى هذه المرة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك، ضمن أمور أخرى، هو أن متحور الفيروس المنتشر حاليا يمكن انتقاله بسهولة شديدة، ذلك إلى جانب انتهاء تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية تقريبا.

وقال لاوترباخ: "لذلك أوصي بشدة بتطعيم كبار السن وأولئك الذين أصيبوا بالمرض في السابق مرة أخرى"، موضحا أن هذا لا يمنع بالضرورة العدوى، لكنه يمنع تطور المرض لمضاعفات شديدة.

وسجلت ألمانيا، يوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن هذا المعدل- عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 4ر472 مقابل 3ر447 أمس الثلاثاء. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 1ر238، وقبل شهر 4ر452.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 92 ألفا و344 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 84 ألفا و655 إصابة يوم الأربعاء الماضي.



وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 112 حالة، مقابل 145 حالة قبل أسبوع.





العين الإخبارية