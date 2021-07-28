86 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الوكيل الإخباري- قالت مصادر إعلام صينية، اليوم الأربعاء، نقلا عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الصين سجلت 86 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس الثلاثاء، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن 55 من الإصابات الجديدة من داخل البلاد. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92762 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: روسيا اليوم



