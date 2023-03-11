الماتشا.. فوائد مُذهلة للبشرة من مسحوق الشاي الأخضر

الوكيل الاخباري - الطبيعة مليئة بالمكونات والحلول التجميلية التي تمنحنا كل ما نحتاج إليه للحصول على بشرة متوهجة ونضرة، و الماتشا أحد هذه المكونات الطبيعية الرائعة للبشرة الذي يجعلكِ تنسين جميع المنتجات الكيميائية الأخرى.

اضافة اعلان



دعينا نستكشف فوائد الماتشا للعناية بالبشرة وكيف يمكنك دمجها في روتينكِ اليومي.



ما الماتشا؟

تم استخدام الماتشا المعروف أيضاً باسم مسحوق الشاي الأخضر، لقرون عدة في اليابان لفوائده الصحية والجمالية. في السنوات الأخيرة، اكتسب شعبية في العالم الغربي كمكون قوي للعناية بالبشرة. والماتشا شكل من أشكال الشاي الأخضر الذي تتركز فيه مضادات الأكسدة، أكثر بكثير من الشاي الأخضر العادي، ويتم تحضيره من النبات نفسه، ولكن في الماتشا، يتم تأريض الورقة بأكملها لصنع مسحوق يتم خفقه في ماء ساخن لتشكيل مشروب رغوي.



فوائد الماتشا للبشرة







1. مستويات عالية من مضادات الأكسدة

يحتوي الماتشا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجلد من أضرار الجذور الحرة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والعوامل البيئية الأخرى، ويمكن أن تسبب الجذور الحرة الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والخطوط الدقيقة، ولكن مضادات الأكسدة تحيدها، مما يمنع تلف الجلد، والمكون الرئيسي في الماتشا هو مركب يسمى تينشا له خصائص مضادة للأكسدة عالية جداً.



2. مضاد للالتهابات

ما يجعل الماتشا مفيد بشكل خاص للأفراد ذوي البشرة الحساسة أو المعرضة لحب الشباب، خصائصه المضادة للالتهاب والتي تساعد على تهدئة الاحمرار والتهيج والتورم، مما يقلل من ظهور العيوب. والحالات الجلدية التي يمكن مساعدتها في العلاج المشترك مع الماتشا هي حب الشباب والتهاب الجلد. كما أنه يساعد على مكافحة الشيخوخة عن طريق تسريع عملية إصلاح الحمض النووي، ومن خلال الآلية نفسها، يمكن أن يمنع أيضاً سرطانات الجلد.



3. غني بالكاتيشين

الماتشا غني أيضاً بالكاتيشين، وهي مركبات ثبت أنها تحسن مرونة الجلد وثباته. تحفز الكاتيشين إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مظهر البشرة شابة وممتلئة، وينخفض إنتاج الكولاجين مع تقدمنا في العمر، وهذا هو السبب في أن ماتشا يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص للبشرة الناضجة.



4. جيد للبشرة الجافة

فائدة أخرى للماتشا، قدرته على تحسين لون البشرة وملمسها، إذ تساعد الجسيمات الصغيرة في الماتشا على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز دوران الخلايا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بشرة أكثر نعومة وإشراقاً وأكثر تناسقاً.



كيف تستخدم الماتشا للبشرة؟



1. قناع وجه الماتشا

إحدى الطرق السهلة هي استخدام قناع وجه الماتشا، يمكنكِ خلط المسحوق مع بضع قطرات من الماء أو زيت الوجه المفضل لديكِ لإنشاء عجينة، وبعد وضع قناع الماتشا على وجهكِ، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.



2. أضيفي الماتشا إلى المرطب

يمكن أيضاً إضافة الماتشا إلى المرطب اليومي أو المصل، ما عليكِ سوى خلط كمية صغيرة من مسحوق ماتشا مع المنتج الذي تختارينه قبل وضعه على بشرتكِ.



3. شرب شاي الماتشا الأخضر

أخيراً، يمكنك دمج مشروب الماتشا في نظامكِ الغذائي، لن يوفر هذا لجسمكِ الفوائد الصحية فحسب، بل سيساهم أيضاً في تعزيز الصحة العامة وحيوية بشرتكِ.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج