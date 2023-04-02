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الأحد، 02-04-2023 11:57 ص

تساقط الشعر صيفاً.. طرق طبيعية لحمايته

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الوكيل الاخباري - خلافاً للاعتقاد الشائع، يتساقط الشعر أكثر خلال فصل الصيف، في حين أن فكرتكِ المثالية عن الصيف هي احتساء عصير الليمون البارد على الشاطئ، فإن مشاهدة بعض الخصلات على الفرشاة ليست أفضل طريقة للاحتفال بفصل البهجة والانطلاق.

لحسن الحظ، يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تمنع تساقط الشعر في الصيف بشكل فعال، كل ما عليكِ القيام به هو تنظيف فروة رأسكِ ببعض المكونات الطبيعية.


كيفية منع تساقط الشعر خلال فصل الصيف:

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1 . تدليك زيت جوز الهند الدافئ:

التدليك بالزيت الدافئ يفيد شعركِ، فزيت جوز الهند يقلل من فقدان البروتين في كل من الشعر الصحي والتالف، سواء تم استخدامه كمنتج قبل أو بعد الغسيل. يساعد التدليك على تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، ويسهل نمو شعر جديد.

يمكنكِ، أيضاً، إضافة الزيوت الأساسية إلى زيت جوز الهند لتدليك فروة الرأس، دلكيها بزيت جوز الهند الدافئ ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وستلاحظين تغييراً ملحوظاً في جودة شعركِ، احتفظي بالزيت طوال الليل واغسليه بالشامبو في اليوم التالي، وبمرور الوقت ستشعرين بأنه أكثر سمكاً وحريراً ونعومة.

2. النظام الغذائي والترطيب:

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، يلعب النظام الغذائي دوراً مهماً للغاية، يجب أن يحتوي نظامكِ الغذائي على كميات كافية من العناصر الغذائية، مثل: الحديد والزنك والبيوتين والنياسين وفيتامين (C)، وفيتامين (D)، وأوميغا 3، وأوميغا 6.

3 . عصير الصبار:

تم استخدام الصبّار لسنوات طويلة لخصائصه العلاجية، ومنع تساقط الشعر. شرب عصير الصبار يمكن أن يقوي شعرك من الداخل، ويمكنك أيضاً تطبيقه موضعياً. ضعي الجل الخام لنبات الصبار على فروة رأسكِ، يمكنك إخراج الجل الطازج من الورقة أو شرائه في منتجات تحتوي عليه.

4 . أقنعة بمكونات طبيعية:

هناك العديد من المكونات الطبيعية، التي تقلل تساقط الشعر، كل ما عليكِ فعله هو مزج بعضها، يمكنكِ ترطيب شعركِ بعمق باستخدام هذه العلاجات، وتشجيع نمو الشعر الجديد.


جربي القناع التالي: اخفقي بيضتين، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونصف ملعقة كبيرة من العسل.

اخلطي المكونات جيداً، وضعيها على فروة رأسكِ. اتركيها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر.

البيض مليء بالبروتين، ما يعزز نمو الشعر وقوته ويتحكم في تساقط الشعر، ويجعل زيت الزيتون شعركِ أقوى، والعسل يرطب شعرك ويضيف بريقاً إليه، بينما يخفض خل التفاح درجة الحموضة في الشعر، ما يجعل شعركِ أقوى وأكثر لمعاناً.

5 . تقليل التصفيف الحراري:

كقاعدة عامة، إذا كنتِ تحبين شعركِ، فاحميه من الحرارة وصففيه بعيداً عنها لا، بل حاولي تجنبها تماماً إن أمكن.

يمكن أن يؤدي التصفيف الحراري المنتظم إلى تكسر الشعر وترققه، ولهذا السبب يجب عليكِ ضبط أجهزة فرد الشعر على درجة حرارة 180 درجة، أو أقل إذا لازم الأمر لاستخدامها.

 

 

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