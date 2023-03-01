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الأربعاء، 01-03-2023 03:22 م

خطأ في تنظيف فرشاة المكياج يسبب التهابات فطرية

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الوكيل الاخباري - تُستخدم فرشاة المكياج باستمرار على الوجه، لذا من الضروري الحفاظ على نظافتها لتجنب ظهور البثور غير الضرورية والحفاظ على البشرة في أفضل حالاتها. لكن يبدو أن الكثير من النساء قد يرتكبن خطأً عند تنظيف فرش المكياج، ما قد يعرضهن للإصابة بمشاكل أكثر خطورة مثل الالتهابات الفطرية.

ووفقاً للخبيرة هانا بيكروفت المؤسسة المشاركة لـ Spectrum Collections، من المهم التأكد من غسل الفرشاة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع والقيام بذلك بشكل صحيح.

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وفي حديثها إلى صحيفة ذا ميرور البريطانية، قالت هانا: "قد يكون من الصعب للغاية الاستمرار في التنظيف عندما تكونين مشغولة، وخاصة فرش المكياج. يجب تنظيف الفرش التي تستخدمينها بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للمساعدة في منع تراكم المنتجات وأي بكتيريا تنمو عليها. عندما لا تقومين بتنظيف فرشك، فإنها تصبح أرضاً خصبة للبكتيريا والإشريكية القولونية".

وأضافت هانا "عندما تتركين الفرشاة غير نظيفة، يبدأ في النهاية في نمو البكتيريا من تراكم المنتجات، وحتى الفرشاة غير المستخدمة يمكن أيضاً أن تجمع الغبار والجلد الميت".

وأوضحت هانا أنه بالإضافة إلى احتمال تسببها في ردود أفعال سلبية، يمكن للفرش المتسخة أيضاً تغيير طريقة وضع مكياجك والشكل الذي كنت تحاولين تحقيقه. وحذرت الخبيرة من أن "الفرش المتسخة يمكن أن تؤثر على وضع الماكياج، كما أن كريم الأساس السائل القديم سوف يتجمد بمرور الوقت ويتسبب في التصاق الشعيرات ببعضها بعضاً".

نصيحة هانا هي استخدام الماء النظيف وصابون الفرشاة لغسل فرشك، وبالتأكيد لا تحاولي وضعها في الغسالة أو غسالة الصحون. ويمكن أن يكون هذا ضاراً بشكل لا يصدق لشعيرات فرشاة المكياج وقد ينتهي الأمر إلى إتلافها.

 

 

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