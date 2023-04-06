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الخميس، 06-04-2023 01:41 م

دراسة: مجففات الاظافر قد تسبب السرطان !

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الوكيل الاخباري - ريان حسان

 

اشارت دراسة نشرتها المجلة الصحية الامريكية Health news أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من مجففات الأظافر المستخدمة في تجميل الأظافر يسبب موت الخلايا وطفرات الحمض النووي المماثلة لمرضى سرطان الجلد.

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وبحسب الدراسة تستخدم اجهزة تجفيف الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية لتجفيف أو علاج طلاء الأظافر الأكريليك أو أظافر الجل. و يتم استخدامها على نطاق واسع في الصالونات ويمكن أيضًا شراؤها عبر الإنترنت.


وعرض باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا سان دييغو وجامعة بيتسبرغ ثلاث مجموعات مختلفة من الخلايا البشرية و الفأرية للأشعة فوق البنفسجية من مجففات طلاء الأظافر و تبيين انه يسبب Melanoma وهو اكتر الانواع خطورة من سرطان الجلد 

 

 



ووجد الباحثون أن جلسة واحدة مدتها 20 دقيقة أدت إلى وفاة 20-30٪ من الخلايا. عندما تعرضت الخلايا لثلاث جلسات متتالية مدتها 20 دقيقة، مات 65٪ إلى 70٪ منها .


و اشارت الدراسة ان التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب بتلف الميتوكندريا والحمض النووي في الخلايا ويؤدي إلى طفرات بأنماط يمكن ملاحظتها في سرطان الجلد لدى من يستخدمونه .


وأظهرت ان تلف الحمض النووي لا يتم إصلاحه بمرور الوقت، وهو يؤدي إلى طفرات بعد كل مرة يتعرض بها الاظفر لمجفف طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.


بدورها تؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الفئة التي يجب عليها  تجنب مجففات الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية هم من يستخدمون بعض الأدوية أو المكملات الغذائية ، لانها تجعل الاظفر أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية .

 

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