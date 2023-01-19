الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

التعامل مع 1203 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

الخميس، 19-01-2023 12:46 م

كيفية تحضير كريم لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع

ازالة_البقع_السوداء_من_الوجه_نهائي


الوكيل الاخباري - البقع الداكنة على الجلد ليست مدعاة للقلق ولا تحتاج إلى علاج ، على الرغم من أن الناس قد يختارون إزالتها لأسباب تجميلية. اعتمادًا على السبب ، قد يطلق الناس على بعض أنواع البقع الداكنة على الجلد بقع الشيخوخة أو البقع الشمسية. سنلقي نظرة على أسباب ظهور البقع الداكنة على الجلد وكيف يمكن للناس إزالتها باستخدام العلاجات الجلدية والعلاجات المنزلية.

اضافة اعلان

 

 



بالإضافة إلى الإجراءات الجلدية والأدوية الموصوفة ، قد يجد الناس أن بعض العلاجات المنزلية قد تتلاشى البقع الداكنة على الجلد ، كما تناقش الأقسام التالية.


الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية


كريمات البشرة التي تُصرف دون وصفة طبية لتفتيح البشرة ليست قوية مثل الأدوية الموصوفة ، ولكنها قد تعمل أيضًا. تحتوي الكريمات والأمصال على مكونات مختلفة ، بما في ذلك الريتينول أو حمض ألفا هيدروكسي ، والتي قد تسرع تقشير الجلد وتعزز نمو الجلد الجديد. عند البحث عن كريم لتفتيح البشرة ، اختر دائمًا كريمًا موصى به من قبل طبيب الأمراض الجلدية ، حيث يمكن أن تكون بعض المنتجات ضارة.

الزبادي لعلاج البقع البنية


الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الجلد الميت من وجهك ويفتح البقع الداكنة. ضعي اللبن الرائب مباشرة على البقع الداكنة بمساعدة القطن واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء النظيف وشاهدي النتائج.
الصبار للتخلص من البقع


الصبار نبات له العديد من الخصائص المفيدة وهو من أفضل الأشياء الطبيعية لتحسين جودة البشرة. يحتوي على 90٪ من الأحماض الأمينية الموجودة في الجسم ويحتوي أيضًا على فيتامينات A و B و C و E.


يمتلك نبات الصبار خصائص مضادة للشيخوخة ومغذية للبشرة. يساعدك في إزالة البقع الداكنة ويقلل أيضًا من تلون الجلد. يتم استخدامه كمسكن للآلام وله أيضًا خصائص مطهرة. حتى أنه يعمل كمرطب ممتاز وبالتالي يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة وطرية.

 


الطماطم لإزالة البقع البنية


يمكن استخدام الطماطم كتونر جيد للبشرة. يجلب توهجًا طبيعيًا لوجهك. الطماطم (البندورة) ليست جيدة فقط عند وضعها مباشرة على الجلد ولكنها تفعل المعجزات أيضًا عندما تكون نيئة. ضعي معجون الطماطم على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق. يمكنك شطفه بالماء البارد. هذا يجعل بشرتك ناعمة وناعمة ومتوهجة.

 


البابايا لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع


تحتوي البابايا على إنزيمات وعناصر معدنية وهي مكونات طبيعية في إزالة البقع الداكنة. ضعي عجينة من البابايا الناضجة على بشرتك واتركيها حتى تجف. اشطفي بالماء النظيف بعد 20 دقيقة. يمكنك تكرار هذه الطريقة كل يوم لمدة أسبوع وستساعد في إعادة توهج وجهك.

 


العسل


يعد تطبيق العسل الصافي على البشرة من أفضل الطرق للتخلص من البقع الداكنة كما أنه يحسن من جودة بشرتك بجعلها ناعمة وطرية. يساعد العسل في الحفاظ على بشرة صحية وله أيضًا خصائص مرطبة.
اتبعي هذه العلاجات للتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نمكك

مأكولات عليكِ تناولها قبل أسابيع من يوم الزفاف لتعزيز نضارة البشرة

خلطة-لتوريد-الشفايف-في-ثلاثة-أيام

خلطة توريد الشفاه بالفازلين تعطيك نتيجة فورية

6435921-1153404980

كم يجب ان تبقى مدة الحناء على الشعر؟

182433

إليك أغرب حيلة تطبيق بلاشر قد تسمعين بها

cbd6dace-dfef-4039-9df6-7ad197a90062

إليكِ كيفية غسل الشعر دون شامبو

d-6-758x506

علاج طبيعي للتخلص من الحبوب الجافة خلف الذراعين

أخبار متعلقة
fa7c462a-db5d-4f26-926d-222a965c0225

كيفية علاج الكلف بالنظام الغذائي

tbl_articles_article_29957_427359b4768-24a2-4eb6-a46a-f285e10a6556

استخدامات مذهلة لـ«ماء الورد» في علاجات البشرة.. تعرفي عليها

134322

هل الماء البارد هو مفتاح غسل وجهك ؟

3329ac69-4ade-4e36-8be8-4e39c9e1a9d2

عادات سيئة تضر ببشرتكِ.. تخلصي منها في 2023

24265229501787cd23beca8deedb64c04891cba8e155a2f0297

أبرز اتجاهات العناية بالبشرة في 2023

خحج

3 قرارات في العام الجديد للحفاظ على بشرة خالية من العيوب