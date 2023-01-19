كيفية تحضير كريم لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع

الوكيل الاخباري - البقع الداكنة على الجلد ليست مدعاة للقلق ولا تحتاج إلى علاج ، على الرغم من أن الناس قد يختارون إزالتها لأسباب تجميلية. اعتمادًا على السبب ، قد يطلق الناس على بعض أنواع البقع الداكنة على الجلد بقع الشيخوخة أو البقع الشمسية. سنلقي نظرة على أسباب ظهور البقع الداكنة على الجلد وكيف يمكن للناس إزالتها باستخدام العلاجات الجلدية والعلاجات المنزلية.



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بالإضافة إلى الإجراءات الجلدية والأدوية الموصوفة ، قد يجد الناس أن بعض العلاجات المنزلية قد تتلاشى البقع الداكنة على الجلد ، كما تناقش الأقسام التالية.



الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية



كريمات البشرة التي تُصرف دون وصفة طبية لتفتيح البشرة ليست قوية مثل الأدوية الموصوفة ، ولكنها قد تعمل أيضًا. تحتوي الكريمات والأمصال على مكونات مختلفة ، بما في ذلك الريتينول أو حمض ألفا هيدروكسي ، والتي قد تسرع تقشير الجلد وتعزز نمو الجلد الجديد. عند البحث عن كريم لتفتيح البشرة ، اختر دائمًا كريمًا موصى به من قبل طبيب الأمراض الجلدية ، حيث يمكن أن تكون بعض المنتجات ضارة.



الزبادي لعلاج البقع البنية



الزبادي غني بحمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الجلد الميت من وجهك ويفتح البقع الداكنة. ضعي اللبن الرائب مباشرة على البقع الداكنة بمساعدة القطن واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء النظيف وشاهدي النتائج.

الصبار للتخلص من البقع



الصبار نبات له العديد من الخصائص المفيدة وهو من أفضل الأشياء الطبيعية لتحسين جودة البشرة. يحتوي على 90٪ من الأحماض الأمينية الموجودة في الجسم ويحتوي أيضًا على فيتامينات A و B و C و E.



يمتلك نبات الصبار خصائص مضادة للشيخوخة ومغذية للبشرة. يساعدك في إزالة البقع الداكنة ويقلل أيضًا من تلون الجلد. يتم استخدامه كمسكن للآلام وله أيضًا خصائص مطهرة. حتى أنه يعمل كمرطب ممتاز وبالتالي يمكن أن يجعل بشرتك ناعمة وطرية.





الطماطم لإزالة البقع البنية



يمكن استخدام الطماطم كتونر جيد للبشرة. يجلب توهجًا طبيعيًا لوجهك. الطماطم (البندورة) ليست جيدة فقط عند وضعها مباشرة على الجلد ولكنها تفعل المعجزات أيضًا عندما تكون نيئة. ضعي معجون الطماطم على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق. يمكنك شطفه بالماء البارد. هذا يجعل بشرتك ناعمة وناعمة ومتوهجة.



البابايا لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع



تحتوي البابايا على إنزيمات وعناصر معدنية وهي مكونات طبيعية في إزالة البقع الداكنة. ضعي عجينة من البابايا الناضجة على بشرتك واتركيها حتى تجف. اشطفي بالماء النظيف بعد 20 دقيقة. يمكنك تكرار هذه الطريقة كل يوم لمدة أسبوع وستساعد في إعادة توهج وجهك.



العسل



يعد تطبيق العسل الصافي على البشرة من أفضل الطرق للتخلص من البقع الداكنة كما أنه يحسن من جودة بشرتك بجعلها ناعمة وطرية. يساعد العسل في الحفاظ على بشرة صحية وله أيضًا خصائص مرطبة.

اتبعي هذه العلاجات للتخلص من البقع الداكنة والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

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