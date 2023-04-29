لرائحة رائعة طوال اليوم.. حيل عطرية منتشرة على «تيك توك»

الوكيل الاخباري - الجميع يضطرون إلى إعادة تطبيق العطر أكثر من مرة في اليوم، وعادة يمكنكِ التخلص من هذه المشكلة عن طريق استخدام عطر باهظ؛ ليظل ثابتاً معكِ على مدار أكثر من 12 ساعة في اليوم. لكن، مؤخراً ظهرت حيل تساعدكِ على إبقاء رائحتكِ المفضلة طوال اليوم من دون إنفاق ثروة على العطور الراقية.



أحد الاتجاهات والحيل، التي أصبحت تغزو منصة "تيك توك"، هي استخدام فرشاة الشعر والعطور المفضلة لديكِ، لقطع شوط طويل في رحلة محاولاتكِ لإبقاء العطر لأطول فترة ممكن.



استخدمي فرشاة الشعر وبعض الزيت العطري:



كل ما تحتاجينه هو فرشاة شعركِ، والزيت العطري المفضل لديكِ، وما عليكِ سوى أخذ فرشاة الشعر، ووضع زيت العطر الذي تريدينه على الفرشاة، واحرصي على أن يغطي الزيت العطري أكبر قدر ممكن من مساحة الفرشاة.





بعد ذلك، مرري فرشاة الشعر على خصلات شعركِ، وسيساعد ذلك على نشر الرائحة بالتساوي في كل خصلة من الشعر، ونتيجة لذلك قد يساعد عطركِ على الاستمرار لفترة أطول، ويمكنك إعادة وضع العطر حسب الحاجة، بالإضافة إلى فرشاة الشعر. وقد يساعد وضع مرطب غير معطر على بشرتكِ قبل رش عطركِ على استمراره لفترة أطول، لذا يمكنكِ الجمع بين الحيلتين، للحفاظ على رائحتكِ فاتنة طوال اليوم.



استخدمي زيوت العطور:



يجب عليك، دائماً، اختيار زيوت العطور، حيث إن الكحول الموجود في عطور الرذاذ يمكن أن يؤثر سلباً في صحة شعركِ، وإذا كان عليكِ استخدام البخاخ التقليدي، فعليكِ أن تجربي استخدامه باعتدال، وبدلاً من ذلك حاولي استخدام المنتجات المصممة خصيصاً لشعركِ.



إذا كان شعركِ مجعداً، ولكنكِ ترغبين في جني فوائد رائحتكِ لفترة أطول، فيمكنك محاولة وضع عطركِ مباشرة على شعركِ من دون تمشيطه حتى لا تفسدي تجعيدة الشعر، وذلك من خلال رش العطر الزيتي من مسافة عالية على شعركِ، لكن حاولي قدر الإمكان تجنب العطور التي تحتوي على كحول، حتى لا تزيد جفاف شعركِ، وتفسد التصميم الكيرلي.

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