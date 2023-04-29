هل تتخيلين؟.. هناك تمارين تعزز نمو شعركِ!

الوكيل الاخباري - هل سبق لكِ أن تمنيت شعراً طويلاً وناعماً مثل الأميرات؟.. حسناً لستِ وحدكِ، فكلنا نبحث عن طرق للحصول على هذا الشعر الجذاب، والمفرح في الموضوع أن ثمة دراسات تُظهر أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد على تعزيز نمو الشعر الصحي. لذلك، حان الوقت لاستخدام معدات التمرين، والاستعداد للحصول على خصلات رائعة.



كيف تساعد ممارسة الرياضة على نمو الشعر؟

أظهرت الدراسات أن التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في نمو الشعر، وتتمثل إحدى الطرق التي قد تعزز بها التمارين الرياضية نمو الشعر في تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك فروة الرأس.

اضافة اعلان



يمكن أن تساعد زيادة تدفق الدم هذه على توصيل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يعزز نمو الشعر الصحي، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية. كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تقليل مستويات التوتر، وهو مساهم شائع في تساقط الشعر.



إليك 5 تمارين، يمكن أن تساعد على تعزيز نمو الشعر:



1 . تمارين القلب والأوعية الدموية:

تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية، مثل: الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، على تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك فروة الرأس.



فزيادة تدفق الدم تساعد على توصيل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى بصيلات الشعر، ما يعزز نمو الشعر الصحي. وقد وجدت إحدى الدراسات، المنشورة في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية، أن النساء المصابات بالثعلبة الأندروجينية اللواتي شاركن في تمارين القلب والأوعية الدموية المنتظمة، شهدن تحسناً كبيراً في كثافة الشعر وسمكه، مقارنة بأولئك اللاتي لم يمارسن الرياضة بانتظام.









2 . اليوغا:

تساعد اليوغا على تقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء، ذلك أن الإجهاد هو مساهم شائع في تساقط الشعر، لذلك قد يساعد الحد من التوتر من خلال اليوغا في تعزيز نمو الشعر الصحي.



ووجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الشعر أن النساء المصابات بـ"التيلوجين إفلوفيوم"، وهو شكل من أشكال تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد، شهدن تحسناً كبيراً في نمو الشعر بعد الانخراط في ممارسة اليوغا المنتظمة، لذلك حاولي القيام ببعض وضعيات اليوغا لنمو الشعر، والتي تشمل: فاجراسانا، سارفانغاسانا، وماتسياسانا.







3 . تدريب المقاومة:

يمكن أن يساعد تدريب المقاومة، مثل: رفع الأثقال، أو تمارين وزن الجسم، في تنظيم مستويات الهرمونات، والتي يمكن أن تؤثر في نمو الشعر، ويمكن أن تساعد تمارين المقاومة على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، الذي يمكن أن يعزز نمو الشعر. ووجدت إحدى الدراسات أن تدريب المقاومة يمكن أن يساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الأكبر سناً، ما قد يساعد في تحسين نمو الشعر.



4 . تمرين القفز:

تمرين القفز يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر الصحي. وللقيام بالقفز، قفي مستقيمة، وأبقي قدميك متقاربتين، ثم ارفعي ذراعيك ممدودتين إلى جانبيك على مستوى كتفيك، واقفزي مع فتح يديكِ وساقيكِ في وقت واحد، وإرجاعهما إلى جانبيكِ. انزلي برفق على قدميكِ، واثني ركبتيكِ قليلاً. من المؤكد أن هذا التمرين سيعطيكِ شعراً أكثر سمكاً، وأطول وأكثر صحة.



5 . تمارين التنفس:

يمكن أن تساعد تمارين التنفس، مثل: التنفس العميق أو "براناياما"، على تقليل مستويات التوتر، وتعزيز الاسترخاء. والإجهاد هو مساهم شائع في تساقط الشعر، لذلك قد يساعد الحد من التوتر، من خلال تمارين التنفس، في تعزيز نمو الشعر الصحي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج