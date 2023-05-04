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الخميس، 04-05-2023 03:12 م

غرة التسعينات تعود بقوة.. كيف تحصلين عليها؟

قصة الغُرَّة الخفيفة والمُتدرِّجة


الوكيل الاخباري - هناك وابل من اتجاهات الموضة العائدة من التسعينات والألفية بقوة، سواء في المكياج أو الأزياء أو حتى تصفيفات الشعر، ومن بين الصيحات العائدة من الماضي، غرة التسعينات الشهيرة التي رأيناها على نجمات عالميات وعربيات، وتمنينا في طفولتنا الحصول على هذا "اللوك" مثلهن.

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اليوم، قد عادت غرة التسعينات مرة أخرى، لتمنحكِ المظهر الأنثوي الجريء، مع دفعة من الحيوية لإطلالتكِ اليومية، فكيف تحصلين على هذه الغرة بكل سهولة.

أنواع غرة التسعينات، التي يمكنكِ ارتداؤها:

 

 

 

1. غرة الشعر بأطوال متعددة:
تسمى هذه التصفيفة "غرة الستائر"، تطبق بسهولة مع الشعر الطويل، حيث يمكنكِ الحصول على أطوال متعددة لشعركِ، وفي النهاية تعتمدين الغرة على جانبَيْ شعركِ بأطوال مختلفة أيضاً، تساعد هذه التصفيفة على مظهر شعر أكثر كثافة ووجه أطول، فإذا كنتِ من صاحبات الوجه الطويل، تجنبي تصفيفة الستائر.

2. غرة الشعر المجعد:
هذه التصفيفة مثالية لأيام الصيف، والاستمتاع بأشعة الشمس على الشاطئ، كل ما عليكِ الحصول على غرة متساوية الطول، تنتهي مع بداية الحاجبين، مع الحفاظ على شعرك طبيعي ومجعد.

3. غرة البوب:
تعد إضافة غرة نحيفة، إلى قصة البوب الطويلة، طريقة ممتازة لجذب الاهتمام البصري إلى قصة الشعر، حيث تساعدكِ في تقديم شخصيتك من خلال غرس مظهركِ بالغرة الانسيابية على الشعر الأشعث الجريء، وهي من التصفيفات التي كانت رائجة بشدة في التسعينيات.

4 . غرة الشعر المستقيم:
تعمل الأمواج وتجعيد الشعر بشكل رائع لمزج الغرة الخفيفة مع بقية شعركِ، لكن هذا لا يعني أنها لا تبدو رائعة أيضاً على الشعر المستقيم، فقط صففي شعركِ بالطريقة المعتادة، ثم احصلي على غرة متساوية الطول، لتحقيق مظهر أصغر عمراً، وأكثر جاذبية.


5. الغرة الفرنسية:
كانت من أشهر تصفيفات الغرة في بداية الألفية، فإذا كنتِ طفلة خلال هذه الفترة، فبالتأكيد حصلتِ عليها يوماً من الأيام، فالغرة الفرنسية على قصة شعر البكسي الأشقر البلاتينية المتموجة من أجمل تصفيفات الشعر في الصيف، وهي مغرية للغاية بالاقتران مع الموجات الكبيرة لبقية الشعر، حيث تمنحك مظهراً أصغر عمراً، وإطلالة مختلفة للغاية.


6. الغرة الكيرلي:
الشعر المجعد بشكل طبيعي أصبح، اليوم، من أبرز أنماط وتصفيفات الشعر، فهو يمنحكِ إطلالة طبيعية ومبهجة في نفس الوقت، لذلك يمكنكِ، أيضاً، الاعتماد على الغرة الكيرلي (curly Bangs) في تغيير مظهركِ، خلال فصل الصيف.

 

 

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