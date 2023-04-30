كيف تتجنبين التلف بعد صبغ شعرك الطبيعي؟

الوكيل الاخباري - بلا شك إن تغيير لون شعركِ أمرٌ رائعٌ وممتع، ويعمل على تعديل المزاج في كثيرٍ من الأوقات، وهناك الكثير من الألوان الرائعة التي يمكنكِ الاختيار بينها لتجديد شكلك، لكن تغيير اللون يحتاج الكثير من العناية، حيث إن بعض الألوان قد تذهب بسرعةٍ أكبر من غيرها، كما أن الشعر قد يعاني بعض التلف بعد ذلك، إذ تحتوي صبغة الشعر على مكونات، مثل البيروكسيد الضار.

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لذا، من المهم اتخاذ بعض الخطوات والاحتياطات اللازمة لمنع شعرك من التلف المحتمل، إذ إنه وبعد جلسات صباغته المتكررة، يصبح شعرك أضعف وعرضة للتكسر، وإذا كنتِ مهتمةً بمعرفة الأمور التي يمكنكِ فعلها، فتابعي القراءة لتتعرفي عليها.





جهزي شعرك:









قبل التوجه إلى الصالون لتغيير لون شعرك، خاصةً في اليوم الذي يسبق ذلك، قومي بتدليل نفسك بعلاج مرطب ومعزز، ويوصي الخبراء بوضع قناع الإصلاح الجزيئي، الذي يترك على الشعر K18، والذي يستخدم تقنية الببتيد للحفاظ على شعرك ناعماً وقوياً.



كما أن هذا القناع يعد علاجاً رائعاً في أوقات الصباغة، لأنه مصمم لإصلاح التلف الناتج عن التبييض واللون والخدمات الكيميائية والحرارة.



ويمكنك، أيضًا، تجربة واقي إصلاح الشعر Olaplex No . 3، وهو علاج منزلي يعيد الربط بين جزيئات ثاني الكبريتيد المكسورة الناتجة عن التلف الكيميائي والحراري، وكذلك سيعيد هذا العلاج مظهر شعرك الناعم واللامع، ويقوي خصلاتك حتى لا تقلقي بشأن الخروج من الصالون بعد تلوين شعرك.



لوني الشعر ببطء:



عندما تبحثين عن لون أفتح، من المهم أن تضعي توقعات واقعية، وأن تكوني صبورةً مع هذه العملية، إذ قد يستغرق مصفف الشعر بضع جلسات حتى يصل شعرك إلى الدرجة التي تريدينها، إذ إنه عند تحديد عدد الجلسات اللازمة لتفتيح الشعر، عليكِ مراعاة مستوى لون الشعر الطبيعي، ومستوى لون الشعر الحالي، والمسامية، وكثافة الشعر.



وإذا كنتِ تبحثين عن تفتيح خصلات شعرك، فمن المرجح أن تتسبب في ضررٍ أكبر مما لو اخترت درجة أغمق، لذا تأكدي من إجراء العملية ببطء وعدم جدولة جلسات قريبة جدًا من بعضها بعضاً، حتى يتوفر لشعرك الوقت لإصلاح نفسه.





تجنبي غسل شعرك كثيراً:



عند صبغ شعركِ لأول مرة، تجنبي غسل شعرك كثيراً، إذ إنه كلما غسلتِ شعركِ أكثر تلاشى اللون، وأصبح باهتاً، كما أن عليك الانتظار 72 ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بعد صبغ الشعر.



وعليكِ، أيضاً، أن تغسلي شعركِ مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع على الأكثر، وإذا كنتِ تعانين الشعر الدهني، فاختاري الشامبو الجاف.



استخدمي المنتجات المصممة للشعر المصبوغ:



عندما تقومين بغسل شعرك، اختاري شامبو مرطباً وآمناً للون، ومخصصاً للشعر المصبوغ، حيث إن ذلك يساعد في الحفاظ على لون شعركِ الرائع، ويترك شعرك قوياً وناعماً.



ولمنع تلاشي لون الشعر قدر الإمكان، تجنبي استخدام أي منتجاتٍ تحتوي على الكبريتات، حيث إن وجودها يزيل الكثير من الزيت من فروة رأسك وشعرك، ويمكن أن تساهم في الجفاف، وتجنبي أيضاً كلوريد الصوديوم؛ لأن هذا المكون يجفف الشعر، ويسرع عملية التلاشي.

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