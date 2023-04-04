انتبهي إلى هذه التفاصيل عند اختيار كريم الأساس لبشرتك التي تعاني من حب الشباب

الوكيل الاخباري - لا نتمتّع جميعنا بالبشرة ذاتها، ويعني هذا أنّ الاحتياجات الجمالية تختلف من امرأة إلى أخرى. وهذه الاحتياجات لا تؤثر فقط على الطريقة التي نختار فيها منتجات العناية بالبشرة، بل أيضاً على منتجات المكياج.



نعم، صدّقي أو لا تصدّقي! إنّ أخذ نوع البشرة في الاعتبار عند اختيار منتجات العناية أمر أساسي. فعلى سبيل المثال، حين تكون البشرة جافة، يُفضّل الابتعاد قدر الإمكان عن تركيبات البودرة.



ولأنّ حب الشباب تُعتبر مشكلة شائعة بين النساء أي أنّ عدداً كبيراً منّا يعاني منها، اخترنا أن نقدّم لك مجموعة من النصائح حول كيفية اختيار كريم الأساس للبشرة التي تعاني من البثور. فكريم الأساس يُعتبر في هذه الحالة ضرورياً، بخاصّة حين ترغب المرأة في إخفاء الشوائب أو الآثار التي تخلّفها هذه البثور.



إليك إذاً أبرز النصائح في هذا الإطار:



تجنّبي اختيار تركيبة ثقيلة، لأنّ البشرة التي تعاني من البثور تحتاج إلى التنفّس وبالتالي إلى تركيبة تكون خفيفة عليها ولا تتسبّب في انغلاق المسام أكثر.

اضافة اعلان

فحين تُغلق المسام وتتراكم فيها مخلّفات المكياج والأوساخ الأخرى، يزداد ظهور البثور.



اختاري تركيبة لا تحتوي على الزيوت، بل في المقابل على نسبة عالية من الماء.



تجنّبي اختيار كريم أساس يحتوي على العطور، وذلك لتتجنّبي تعرّض البشرة لمزيد من التهيّج.



ابتعدي عن الأوكسى كلوريد وأصباغ البيرليسسينت، وهي مكوّنات تسبّب ظهور مزيد من البثور وحب الشباب.



حاولي استعمال تركيبات تحتوي على مكوّنات مخصّصة أيضاً للعناية بالبشرة، كمكوّنات تعزّز الترطيب مثلاً أو إشراقة البشرة الطبيعية أو تحميها من أشعة الشمس أو غير ذلك.



إليك هذه النصيحة أيضاً!



حافظي دائماً على نظافة الأدوات التي تستعملينها لتوزيع كريم الأساس على بشرتك ولا تتشاركيها مع أحد، لتمنعي تراكم البكتيريا وانتقالها إلى بشرتك.



بالإضافة إلى ذلك، جهّزي دائماً بشرتك قبل تطبيق كريم الأساس وذلك من خلال توزيع البرايمر عليها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا