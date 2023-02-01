للعناية بجمالك.. تعرفي إلى فوائد زبدة المانغو

الوكيل الاخباري - تستخدم سيدات كثيرات زبدة الشيا وزبدة الكاكاو في روتينهن الجمالي، وهناك نوع آخر من المكونات الطبيعية تجهله الكثيرات، هو زبدة المانغو.



يوصي الخبراء بإدراج زبدة المانغو كمكون أساسي في روتين العناية بجمالك؛ لأنها خفيفة الوزن وذات ملمس ناعم وحريري، مقارنة بزبدة الشيا الكثيفة القوام، فعندما تطبقين زبدة المانغو على بشرتك بعد الاستحمام يمتصها الجلد بسرعة وسهولة؛ لأنها غير دهنية وخفيفة تتخلل الجلد وتمد طبقاته بمستوى عالٍ من الترطيب.



وينصح الخبراء، أيضاً، بإضافة بعض العناصر المغذية التي لها قدرة على تنعيم البشرة وإمدادها بالنضارة والتوهج الذي تحتاجه، مثل: أوميغا 6، والأحماض الدهنية 9.



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وأشار موقع WebMD الطبي بزبدة المانغو وفوائدها؛ لما تحتويه من معادن مفيدة وعناصر مضادة للأكسدة وفيتامينات متعددة، مثل: C وE وA، والنحاس، وحمض الفوليك.



وذكر موقع Healthline أن 100 غرام من زبدة المانغو تمد بشرتك بحاجتها من فيتامين C، الذي يُعزز إنتاج الكولاجين، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويحمي فيتامين E، أيضاً، جلدك من تأثير الملوثات البيئية التي تتعرضين لها.





ومن فوائد زبدة المانغو، أيضاً، أنها تكافح الشيخوخة وحب الشباب، وتحمي الجلد من الالتهابات والبكتيريا.



ومن الممكن استخدام زبدة المانغو، أيضاً، على الشعر وليس البشرة فقط فهي تقلل تساقط الشعر وتمنع تكسره، وتساعد على نموه بشكل صحي.

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