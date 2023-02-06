لماذا تجب إضافة الفطر إلى روتين عنايتك بالبشرة.. شتاءً؟

الوكيل الاخباري - ربما سمعتِ عن استخدام فطر الشاجا كدواء طبيعي، أو إضافته إلى القهوة للحصول على مذاقٍ رائعٍ وممتع، أو ربما سمعتِ عن أن الفطر بات مصدراً طبيعياً مستداماً مثالياً لاستخدامه في منتجات العناية بالبشرة، إذ بدأت صناعة العناية بالبشرة استخدام مكونات طبيعية إبداعية على نحو متزايد، لتحسين ملمس البشرة ولونها ونعومتها، بما في ذلك موسين الحلزون والصبار والطحالب والخميرة.

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ويمكن أن يساعد الفطر في تنظيم هرمونات التوتر، وإعادة جسمك إلى حالة متوازنة، كما يمكن لبعض أنواعه أن تساعد في رفع مستوى الصحة المناعية، والتقليل من الالتهاب في الجسم باعتباره محولات تكيف.



لكن، ما أنواع المنتجات التي تحتوي على الفطر؟ ولماذا تجب علينا إضافتها إلى روتين العناية بالبشرة هذا الشتاء؟

ترطيب طبيعي للبشرة



إذا كنتِ تبحثين عن إضافة ترطيب طبيعي إلى روتين بشرتك، فإن فطر "تريميلا" هو الفائز المذهل، حيث يمكنه امتصاص ما يصل إلى 450 ضعف وزنه من الماء.



وهناك، أيضاً، عنصر آخر فعال مأخوذ من الفطر، ويستخدم في العناية بالبشرة، هو حمض كوجيك، الذي يمكن أن يحسن الندبات وفرط التصبغ، ما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقاً.



كما أن بعض منتجات العناية بالبشرة، التي تحتوي على فطر تريميلا كعنصر رئيسي، بالإضافة إلى مزيج من فطر شاجا وريشي، أثبتت قدرتها على مكافحة تهيج البشرة.











يمكن أن يعزز الفطر الحاجز الواقي للبشرة



يُعد استخدام الواقي من الشمس أمراً ضرورياً حتى في الأيام القاتمة، وإذا كنت تبحثين عن منتجات ذات خصائص واقية من الشمس، فيمكنكِ الاستعانة ببعض المنتجات التي تحتوي على الفطر وفيتامين (سي).



على سبيل المثال، إن بيتا جلوكان، الموجود في الفطر، يمكن أن يقوي حاجز الجلد عند وضعه موضعياً.



إلا أن الفطر ليس مصدراً طبيعياً لفيتامين (سي)، الذي يمكن أن يساعد في إطلاق تأثيرات إيجابية للبيتا جلوكان، وكذلك يحسن مظهر الجلد وينعم قوامه.



لهذا السبب، يوصى بدمج المنتجات مع هذين المكونين، لتحقيق أقصى قدر من التوهج.





كما أن فطر الريشي يحتوي على "تربين"، وهي مركبات تساعد النباتات في الدفاع المناعي، وكذلك إعادة نمو الخلايا، ويمكن استخدام هذه المركبات على الجلد للمساعدة في تكوين خلايا جديدة، ما يقلل ظهور أضرار أشعة الشمس أو الندبات الأخرى.



وتشمل العناصر الأخرى الموجودة بشكل طبيعي في الفطر الأحماض الأمينية، التي لها خصائص علاجية، بالإضافة إلى البوتاسيوم والزنك والحديد وفيتامين (د)، وفيتامين (ب3).

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