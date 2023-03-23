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الخميس، 23-03-2023 10:25 ص

نصائح للمرأة.. للتخلص من دهون البطن في رمضان

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الوكيل الاخباري - كل امرأة في هذا العالم جميلة على طريقتها الخاصة، لكن أكثر شيءٍ قد تكره النساء الحصول عليه هو دهون البطن، إذ عادة تكون عنيدة، ولا تذهب بسهولة، فمع تقدم المرأة في العمر، تنخفض كتلة العضلات وتزداد الدهون.

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ووفقاً للخبراء، فإن دهون البطن شائعة بشكل خاص، حيث تنتج عن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، وأنه عادة تكتسب النساء وزناً إضافياً حول محيط الخصر، لكن لحسن الحظ هناك بعض الأمور التي يمكنكِ القيام بها للتخلص من هذه الدهون.

قومي بتطبيق تمارين الكارديو:
يجب أن تكون هذه التمارين أفضل صديق لكِ، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والحفاظ عليه، حيث إن اتباع روتين لياقة بدنية قوي هو المفتاح، إذ يراها الخبراء الطريقة الأكثر إنتاجية للتخلص من تلك الدهون التي تشكل مخاطر صحية كبيرة. وعليكِ القيام بهذه التمارين لمدة خمسة أيام على الأقل كل أسبوع.

 


 


أداء تمارين القوة بانتظام:
تدريب القوة هو عنصر حاسم آخر في نظام التمرين عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، حيث إنها تحرق السعرات الحرارية أثناء وجودك في صالة الألعاب الرياضية، وأثناء وجودكِ في المنزل.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:
تعد إضافة البروتينات الخالية من الدهون، مثل: الدجاج والأسماك والبروتينات النباتية، إلى وجباتك طريقة ممتازة للشعور بالشبع دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية الزائدة.


الحفاظ على نظام غذائي من الكربوهيدرات والدهون الصحية:


يرتبط فقدان الوزن بشكل عام بنقص السعرات الحرارية، وعليكِ أن تأكلي سعرات حرارية أقل مما تحرقين، ولذلك عند تصميم وجبتك، بدلاً من التركيز على الكربوهيدرات مقابل الدهون، ركزي فقط على تناول ما هو صحي منها. وتشمل الكربوهيدرات الصحية الحبوب الكاملة، في حين تشمل الدهون الصحية الدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة.


وإذا كنتِ تتساءلين عن الكربوهيدرات التي تعد أكثر الخيارات صحية لدعم جهودك في إنقاص الوزن، فإن الخضار والفواكه والحبوب الكاملة كلها خيارات جيدة، لأنها مليئة بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.


أما عندما يتعلق الأمر بالدهون الصحية، فإن الدهون غير المشبعة "الجيدة" المعروفة أيضًا بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، فتشمل الأطعمة، مثل: الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية.

 

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