الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

وزير العمل: قرار مرتقب اليوم بشأن تصاريح العمالة الوافدة

بيان من البنك المركزي حول سقوف المدفوعات اللاتلامسية

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

استطلاع يكشف رفضا أمريكيا لتعامل بايدن وترامب مع الوثائق السرية

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق

الدبعي يرعى الملتقى الوطني الخاص في التعليم

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين فقط وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

خطيب الأقصى: السكوت على ما يجري في الأقصى غير مقبول

مبيعات المحروقات في الأردن خلال 2022 .. البنزين الأعلى والديزل الاقل - أرقام

الإثنين، 23-01-2023 11:53 ص

نصيحة من خبير مكياج

7362266-1251475803


الوكيل الاخباري - هل من أحد غير مهووس بنحت الوجه هذه الأيام؟ كل مرّة نفتح فيها إنستغرام أو تويتر نرى صورة احداهن مع تعليق أنها أمضت ساعات في وضع طبقات من المكياج من أجل إظهار وجنتين جميلتين.

اضافة اعلان

 

يقول خبير المكياج نيك باروز، الرجل وراء إطلالات لوبيتا نيونغو الرائعة، أنه كفنان في المكياج يريد خلق إطلالات تناسب كل شخصية وتظهر المعالم الفريدة لدى كل امرأة. ومن أهم النصائح حول تطبيق المكياج التي يقولها باروز هي أن تضعي المكياج بنفسكِ أوّلاً وأن تفكري بالظهور جميلة قبل أن تفكري بإرضاء الآخرين.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
550px-nowatermark-Make-Liquid-Foundation-Step-9-Version-7

لبشرة براقة.. اصنعي كريم الأساس الطبيعي من المنزل

635b5a2cb1e04187634388

نصائح أشهر الخبراء للحصول على نوم أفضل

ا9عهه909

كيف نستعد لرمضان؟ إليك 5 نصائح ذهبية

BodyScrub_social2

نصيحة تتّبعينها تؤذي بشرتك

10596511-1840890247

هل الفازلين يطول الرموش؟

7de7757b-d381-45fd-82fb-092dd76e70b5

حمض الترانيكساميك.. ما هو؟ وكيف يساعد في إخفاء البقع الداكنة؟

أخبار متعلقة
نصائح-للام-الجديدة-للتغلب-على-مخاوف-تجربة-الأمومة

اكتئاب ما بعد الولادة: نصائح لكل أم جديدة

ا9عهه909

أسهل الحميات! هكذا تخسرين الوزن من دون التأثير على جمالك

2018_1_13_15_17_31_93

هل تعانين من فقر الدم؟ تناولي هذه الأطعمة

15544

كيف تحافظين على مكياجكِ مع ارتداء النظارة الشمسية؟

فوائد-قناع-الطين-البركاني

تعرفي إلى فوائد قناع الطين البركاني للعناية بالبشرة

0818da32-60c4-4715-a517-a89e760b448a

ما مخاطر الاستخدام الدائم للآيلاينر؟