نصيحة من خبير مكياج

الوكيل الاخباري - هل من أحد غير مهووس بنحت الوجه هذه الأيام؟ كل مرّة نفتح فيها إنستغرام أو تويتر نرى صورة احداهن مع تعليق أنها أمضت ساعات في وضع طبقات من المكياج من أجل إظهار وجنتين جميلتين.

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يقول خبير المكياج نيك باروز، الرجل وراء إطلالات لوبيتا نيونغو الرائعة، أنه كفنان في المكياج يريد خلق إطلالات تناسب كل شخصية وتظهر المعالم الفريدة لدى كل امرأة. ومن أهم النصائح حول تطبيق المكياج التي يقولها باروز هي أن تضعي المكياج بنفسكِ أوّلاً وأن تفكري بالظهور جميلة قبل أن تفكري بإرضاء الآخرين.

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