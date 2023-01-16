3 نصائح تساعدك على تجنب تجاعيد البشرة أثناء النوم

الوكيل الاخباري - تتمثل نصيحة الجمال الأولى في الحصول على قسط كاف من النوم، لكن هل يمكن أن تتأذى بشرتكِ بوضعية نومك؟ لسوء الحظ، نعم، تتأثر البشرة بوضعية النوم، وإذا كنتِ ترغبين في الاستيقاظ على بشرة متوهجة ونضرة، اطلعي على نصائح الخبراء التي تساعدك على تجنب مشاكل البشرة أثناء النوم.





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كيف تتجنبين مشاكل البشرة أثناء النوم؟



1. غسل الوجه



يمكنكِ اختيار تخطي التنظيف الصباحي، خاصة إذا كانت بشرتكِ جافة، ولكن الغسيل الليلي العميق غير قابل للتفاوض، فإذا كنتِ تريدين تنظيف بشرتكِ مرة واحدة فقط في اليوم، فافعلي ذلك في الليل حتى تتمكني من التخلص من كل التلوث قبل النوم.



تتراكم الملوثات والأوساخ اليومية على بشرتكِ خلال اليوم، وفي حال لم تنظفي بشرتك قبل النوم، فإنك تخاطرين بإمكانية إصابتها بالإجهاد التأكسدي وبهتانها وظهور الخطوط الدقيقة، كما يمكن أن يعرض التلوث الجلد للجذور الحرة، مما يتسبب في انهيار الكولاجين والإيلاستين ويؤدي إلى شيخوخة الجلد، لذلك من المهم تنظيف البشرة ليلاً لتجنب هذه الآثار.





2 . الترطيب



إليكِ حقيقة ممتعة، الجلد أكثر نفاذية في الليل، مما يعني أنه من الأسهل بكثير فقدان ترطيب كبير أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي الترطيب غير السليم إلى شيخوخة الجلد المبكرة، لهذا السبب قد ترغبين في تطبيق مرطبات أثقل وأكثر انسدادا قبل النوم، لمنع الرطوبة من التسرب بين عشية وضحاها.

مستويات ترطيب البشرة تميل إلى الانخفاض في فترة ما بعد الظهر إلى المساء، وهذا هو السبب في أن الكريمات الليلية الثقيلة مفيدة، لذا عليكِ البحث عن مكونات مثل السيراميد والببتيدات وأحماض أوميغا 3 الدهنية في المرطب الخاص بكِ، لأنها تغذي حاجز الجلد وتبقيه قوياً.



يمكنكِ أيضاً اختيار روتين التباطؤ، والذي ينطوي على إنهاء روتينكِ الليلي بوضع مادة بترولية فوق الكريمات المرطبة، لحبس الرطوبة في بشرتكِ خلال ساعات النوم، مثل استخدام الفازلين كخطوة أخيرة في الروتين الليلي بعد الكريم المرطب.





3 . وضعية نومكِ



نعم، يمكن أن تؤدي وضعية نومكِ إلى ظهور التجاعيد على وجه التحديد، تندرج هذه الخطوط الدقيقة تحت فئة "تجاعيد الضغط" لأنها تحدث عند ضغط وجهكِ على وسادتك كل ليلة، مع تقدمكِ في السن وبدء انخفاض مستويات الكولاجين لديكِ، قد تلاحظين أن هذه الخطوط تبدأ في الالتفاف.



لذا يوصي الأطباء بالنوم على ظهركِ لتجنب هذا الضغط، أو يمكنكِ أيضاً الاستثمار في غطاء وسادة من الحرير أو الساتان حتى تنزلق بشرتكِ من دون أي احتكاك أو شد.

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