5 أخطاء أثناء وضع احمر الشفاه عليكِ تجنّبها والحل لكل منها

الوكيل الاخباري -

احمر الشفاه

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5 أخطاء أثناء تطبيق الروج والحل لكل منها



1. عدم تقشير الشفاه



خطوط الشفاه

2. استخدام لون روج بتدرّج خاطئ



3. عدم تثبيت احمر الشفاه



4. وضع الروج مباشرةً بعد ترطيب الشفاه



5. وضع كمية غير مناسبة من احمر الشفاه



قد يبدوكواحد من تلك المنتجات التي يمكنك فقط تمريره على الشفاه بدون بذل مجهود، وبعدها ستحصلين فوراً على نتيجة مثالية. لكن في الواقع يتطلب تطبيق الروج بعض الخدع التي عليك القيام بها والأمور التي عليك تفاديها وذلك للحصول على شفايف مثالية. من هنا، وإذا كنتِ تعانين من وضع احمر الشفاه أو حتى لا تحصلين على النتيجة المرضية، فسنخبركِ في هذا المقال على أبرز الأخطاء التي قد تقومين بها أثناء تطبيق أحمر الشفاه والحل المناسب لكل خطأ حتى لا تقعي به في المرة المقبلة.عند وضع كريم الأساس، تحتاجين إلى تجهيز بشرتك لتصبح ناعمة وتصبحين قادرة على توزيع الكريم بسهولة وسلاسة. الشيء نفسه ينطبق على أحمر الشفاه. لا يمكنك تطبيق أحمر الشفاه بسهولة إذا كانت هناك أجزاء من الجلد الجاف، لأن ذلك يؤدّي إلى دخول الروج فيوبالتالي يصبح مظهرها غير مرتب.الحل: قومي بتجهيز الشفاه باستخدام المقشر. سيساعد ذلك على إزالة الجلد الميت بلطف حتى تصبح شفتيك ناعمتين حينها سينساب احمر الشفاه بسلاسة ولن تبدو الخطوط واضحة.يُعدّ أحمر الشفاه أبرز وأسرع طريقة لتغيير إطلالتك وإعطائها اللمسة التي تحتاجه فعلى سبيل المثال أحمر الشفاه باللون الأحمر يجعل المكياج يبدو كلاسيكياً معظم الوقت أما أحمر الشفاه النود مناسب للنهار أو لارتدائه بصورة يومية. لكنك ستقومين بخطأ كبير حين تختارين الدرجة الخطأ من أحمر الشفاه لأنها قد تجعل وجهك شاحباً أو قد تجعل أسنانك تبدو صفراء وهذا لن يترك إنطباعاً إيجابياً عند الأشخاص الذين تقابلينهم خلال يومك.الحل: إن معرفة لون بشرتك سيجعل تسوق أحمر الشفاه أسهل بكثير! إذا كنت تريدين أن تبدو أسنانك أكثر بياضاً، ففكّري في إضافة ظلال باردة إلى مجموعة مكياجك. أما إذا أردت اختيار اللون الذي يناسب بشرتك إليك الدليل التالي:صاحبة البشرة الفاتحة: يناسبها أحمر الشفاه بالألوان الوردية. تليق بها الألوان الحمراء الفاتحة وبشكل خاص الألوان التي تحتوي على لمسة من البرتقالي فيها.صاحبة البشرة المتوسطة: يناسبها أحمر الشفاه بألوان البني الفاتح والبني الداكن.صاحبة البشرة الداكنة: يناسبها لون أحمر الشفاه الأرجواني الغامق واللون البندقي.صاحبة البشرة الحنطية: يناسبها تدرجات الأحمر الداكنة كألوان القرميدي.صاحبة البشرة البرونزية: تناسب هذه البشرة ألوان أحمر الشفاه بكافة تدرجات الأحمر. لكن، يليق بها بشكل رائع الأحمر الأصلي الممزوج بشكل بسيط مع لمسة زهرية كاللون الكرزي.حتى أحمر الشفاه الذي يتم تسويقه على أنه طويل الأمد يمكن أن يتلاشى أحياناً، خاصةً بعد تناول الوجبات التي تحتوي على زيوت بشكل خاص. سيترك هذا إما خطوطاً واضحة على شفتيك أو بقعة فارغة داخل الشفاه وفي كلتا الحالتين لن يبدو الأمر لطيفاً أبداً.الحل: بعد وضع أحمر الشفاه الخاص بك، ضعي منديل ورقي على شفتيك، ثم ضعي القليل من بودرة التثبيت الحرة ياستخدام فرشاة ظلال العيون المفروشة فوق المنديل. كرّري هذه الحركة ثلاث مرات لكن في كل مرة خذي كمية خفيفة جداً على الفرشاه وطبقيها على الشفاه. ستضمن هذه الطريقة عدم تلاشي اللون بسهولة، حتى بعد تناول وجبة فيها الكثير من الزيوت.ربما اعتدتِ على تطبيق أحمر الشفاه مباشرةً بعد مرطب الشفاه، ولكن هذه الممارسة ستجعل المنتج يختفي بسرعة أكبر في الواقع بدلاً من تركه في مكانه. ذلك لأن الزيوت داخل مرطب الشفاه ستتفاعل مع احمر الشفاه وتفكك تركيبته فينزلق على الشفتين بدون الالتصاق بهما.الحل: ضعي مرطب الشفاه قبل البدء في روتين المكياج بالكامل ويفضل قبل ساعة إلى ساعتين على الأقل. بحلول الوقت الذي تضعين فيه أحمر الشفاه كخطوة أخيرة من مكياجك، ستكون شفتيك قد امتصت مرطب الشفاه بالفعل، مما يتركك مع خطوط شفاه ناعمة ولكن لن تؤثر على ثبات اللون بشكل سلبي بل العكس تماماً.إن وضع طبقة واحدة فقط لن يُظهر اللون الحقيقي والكامل لأحمر الشفاه. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتلاشى اللون بشكل أسرع خلال اليوم. من ناحية أخرى، المبالغة في تطبيق الروج أيضاً يعتبر خطأ في تطبيق احمر الشفاه.الحل: لا تخافي من وضع طبقة على أحمر الشفاه! لكن احذري أن تبالغي بهذه الخطوة وإلّا سيكون لها مفعول عكسي تماماً إذ سيبدأ اللون بالتشقق والتكتل. لتفادي المفعول العكسي تأكدي من وضع كمية قليلة جداً في كل مرة ثم قومي بدمجها بإصبعك أو بفرشاه أو من خلال تطبيق الشفتين على بعضهما البعض، ابني اللون على مراحل حتى تصلي إلى درجة الروج الأصلية