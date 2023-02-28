5 أسرار لزيادة كثافة الشعر.. وفقاً للخبراء

الوكيل الاخباري - الجميع يحلمون بشعر كثيف وطويل وخالٍ من المشاكل الصحية، ومع ذلك يوجد أكثر من 50% من النساء يعانين تساقط الشعر في مرحلة ما من حياتهن.



ورغم صعوبة رحلة تكثيف وإطالة الشعر، فإنها ممكنة من خلال القيام بعدة أشياء، والمثابرة على الالتزام بالخطوات والأسرار التي كشفها الخبراء، لتعزيز نمو الشعر، والحصول على المظهر الذي تحلمين به.



أسرار زيادة كثافة وطول الشعر:

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1. تناول الطعام بذكاء

اتباع نظام غذائي مليء بالدهون الصحية ضروري لشعر كثيف وصحي، وبينما تحدد الجينات نسيج الشعر وطبيعته، يلعب النظام الغذائي دوراً في كيفية التعبير عن الجينات.



تأكدي من الحصول على الكثير من البروتين العالي الجودة والدهون الجيدة، مثل: زيت الزيتون وأوميغا 3، ويوصي الخبراء بتناول سمك السلمون والأفوكادو والمكسرات والخضروات والفواكه، للحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو شعر أقوى.





2. استخدام الشامبو والبلسم المناسبين

قد يبدو الأمر بديهياً، لكن هناك الكثيرات من النساء لا يطبقن هذه الخطوات، فاستخدام الشامبو والبلسم المناسبين لشعركِ يساعد على التكيف، وتعزيز مظهر السماكة واللمعان على شعركِ، من خلال التنظيف الجيد والترطيب المثالي، فحتى إذا كان لديكِ شعر ناعم، فعليكِ عدم تجاهل خطوة البلسم.



3. تجنبي الإفراط في الغسل

الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يضر شعركِ، ومنها: الإفراط في غسل الشعر، إذ يعمل على انتزاع الزيوت الطبيعية، وبالتالي جفاف الشعر، وإصابة فروة الرأس بمشاكل كثيرة.



4. ابدئي بفروة رأسكِ

عندما يتعلق الأمر بنمو الشعر، لا بد من البدء من فروة الرأس، لأنها تحتوي على ميكروبيوم غني بالبكتيريا والفطريات الضرورية للحفاظ على الجلد والشعر الذي ينمو بصحة جيدة، وعندما لا نستخدم الشامبو الكافي أو نستخدم المنظفات القاسية، فإن ذلك يؤدي إلى مشاكل الجلد التي تؤثر سلباً على نمو الشعر.



وتتمتع البشرة بوظائف مناعية، وهي خط دفاعنا الأول ضد السموم والعوامل الضارة بالبيئة، وعندما تتعرض فروة الرأس للخطر، لا تستطيع الدفاع عن نفسها.



5 . تعزيز تدفق الدم

قبل أن تقومي بتخزين المنتجات، حاولي أن تقومي بتدليكِ فروة الرأس، حيث تشجع هذه العملية على تدفق الدم، وتساعد على تفتيت أنسجة الندب في بصيلات الشعر لتعزيز الكثافة.

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