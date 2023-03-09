5 فوائد لإكليل الجبل.. تجعل شعرك صحياً ولامعاً

الوكيل الاخباري - إكليل الجبل هو أحد النباتات التي كانت، منذ العصور القديمة، جزءًا من منتجات التجميل الطبيعية للعناية بالبشرة والشعر، وذلك بسبب محتواه العالي بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك التركيز العالي لمركبات مضادات الأكسدة، التي توفر فوائد مهمة للجلد والشعر. وعندما يتعلق الأمر بصحة الشعر، فمن المعروف أن إكليل الجبل له تأثير مضاد لتساقط الشعر، وهو مثالي لعلاج تلك المشاكل.. تعرفي معنا إلى أفضل 5 مزايا لإكليل الجبل.





يساعد على نمو الشعر:



واحدة من أهم فوائد إكليل الجبل هي قدرته على تنشيط الدورة الدموية، وتعزيز نمو الأعصاب. لهذا السبب يقال إن إكليل الجبل يمكن أن يساعد في تحفيز نمو الشعر، من خلال العمل على ترطيب فروة الرأس، ومن الممكن تحقيق التغذية الصحيحة لبصيلات الشعر، وتفعيل نموها.



يعالج الشيب:



رغم أنها ليست قوية مثل الصبغة التجارية، فإن مستخلصات هذا النبات تعمل كحليف لتقليل ظهور الشعر الرمادي. ويعتبر محتواه من حامض الكافيين وحمض الروزمارينيك بمثابة ملونات طبيعية للشعر، ما يساعد على تقليل ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تطبيقه المباشر على تحفيز نشاط الخلايا المسؤولة عن تصبغ الشعر. وأخيرًا، يحمي الشعر من التأثير السلبي للجذور الحرة (جزيئات تعمل على تسريع عملية شيخوخة الشعر).





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ضد قشرة الرأس:



يسبب نمو بعض الفطريات في فروة الرأس ظهور قشرة الرأس المزعجة. لحسن الحظ، بفضل تأثير إكليل الجبل القابض والمضاد للفطريات، يمكن للمستخلصات التي ينتجها أن تكون بمثابة حل طبيعي لإنهاء هذه المشكلة. فمركبات هذه العشبة تخترق بسهولة جذور الشعر، وتزيل القشور البيضاء المزعجة. وبالمثل، فإن تأثير إكليل الجبل المضاد للالتهابات يساعد على تهدئة التهيج، والتحكم في الحكة والاحمرار.



تقليل الدهون الزائدة:



يمكن أن تسبب تغيرات نشاط الغدد الدهنية بالشعر مشكلة كبيرة عند الاحتفاظ ببقايا الدهون في فروة الرأس، ويساعد إكليل الجبل، باعتباره قابضاً للمسام، على تقليل إنتاج الزيت للحفاظ على الجذور نضرة ورطبة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تجنب انسداد بصيلات الشعر، ويسمح باستعادة الأوكسجين الصحيح. ويمكنه، أيضًا، تنظيف الجذور بعمق وإعطاء الشعر مظهرًا لامعًا ونظيفًا.





بلسم طبيعي:



تعمل العناصر الغذائية الموجودة في هذه النبتة بطريقة مفيدة، عندما تساء معاملة الشعر أو يكون مظهره جافًا وبلا حياة. وتمامًا مثل البلسم، تعمل مستخلصات إكليل الجبل على تجديد خصلات الشعر، وتترك مظهره حريرياً ورطباً.

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