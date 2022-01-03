الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

العراق : عدد السكان يتجاوز 41 مليون نسمة

العراق : تعرض قاعدة جوية للتحالف الدولي لهجوم بطيران مسير

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

دراسة تكشف لغز السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون وتفوقه على باقي المتحورات

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% في الاردن

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

متلقي جرعتي لقاح كورونا يتخطون حاجز الـ4 ملايين شخص في الأردن

الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

الإثنين، 03-01-2022 04:04 م

النواب يصر على إحالة الوزير العامل والسابق للنيابة العامة

271144175_251402900439529_8137077492710334679_n


الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب تعديل المادة 8 في مشروع التعديلات الدستورية المعدلة للمادة 56 من الدستور الأردني والتي تحصر حق مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة بالوزراء العاملين فقط.اضافة اعلان


وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على: "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

وجاء التعديل المقترح من الحكومة بالغاء كلمة "الوزراء" الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة "الوزير العامل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
efbd8a33b9e1f8182d3c9d53bfce4608

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

WhatsApp Image 2022-01-03 at 4.48.14 PM

الزراعة النيابية تبحث قضية الاعتداء على أراضي الدولة

31036_3_1624513449

كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

55323_large

النواب يرفض تعديل المادة 59 من الدستور

1220212872618195936531

تعديل دستوري يشترط ربع أعضاء مجلس النواب لطرح الثقة

12022123587998145821

النواب يؤجل النظر بمادة تلغي الجمع بين النيابة والوزارة

أخبار متعلقة
12202128154329735859855

استمرار محاولات تطويق أزمة "النواب".. وبوادر إصلاح قبل جلسة الأحد

12202128154329735859855

تأجيل جلسة النواب لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية إلى الأحد

WhatsApp Image 2021-12-28 at 10.56.28 AM

الدغمي يرفع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية بعد مشادات نيابية - فيديو

WhatsApp Image 2021-12-25 at 3.11.29 PM

الشعب النيابية: تطوير آليات العمل النيابي يعزز العمل الحزبي

WhatsApp Image 2021-12-14 at 4.51.15 PM

قانونية النواب تواصل الاستماع لمقترحات المختصين والمعنيين حول التعديلات الدستورية

12021514343793105692

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع