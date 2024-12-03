برلمان أبخازيا يصوت ضد التصديق على اتفاقية مع روسيا

ويشار إلى أنه تم في 30 أكتوبر، التوقيع على هذه الاتفاقية في موسكو. ووقع على الوثيقة نائب رئيس وزراء أبخازيا ووزيرة الاقتصاد كريستينا أوزغان، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.
وترى المعارضة أنه بعد التصديق على اتفاقية الاستثمار مع روسيا، ستبدأ الشركات الروسية في بناء الشقق في أبخازيا، مما سيزيد من أسعار العقارات، وهو ما يؤثر سلبا على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي 15 نوفمبر، كان من المفترض أن يتم التصديق على الاتفاقية في البرلمان الأبخازي، لكن المعارضة التي عارضت هذه الاتفاقية نظمت احتجاجات ترافقت بأعمال شغب. ونتيجة لذلك، استقال رئيس أبخازيا أصلان بجانيا ورئيس الوزراء ألكسندر أنكفاب.
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