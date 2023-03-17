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الجمعة، 17-03-2023 11:00 م

وفد نيابي يلتقي وزير البترول المصري

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، والوفد المرافق له، في القاهرة، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق المولى، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأردن ومصر وسبل تعزيزها في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها. اضافة اعلان


وأكد ياسين خلال زيارة الوفد النيابي الى مصر الشقيقة الحرص على تمتين العلاقات بين عمان والقاهرة والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى باتت تشكل أنموذجاً في العلاقات العربية - العربية.

وأشار ياسين إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، وأهمية تبادل التجارب والخبرات في مجالات النقل والخدمات العامة والطاقة والسياحة والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين لافتا بهذا الشأن الى كيفية الاستفادة من تخفيض كلف النقل وتقليل مستوى البطالة.

من جهته أعرب المولى عن تطلعه لمزيد من التعاون في مجال الطاقة بشكل عام، والغاز بشكل خاص، وبالذات تحويل وسائل النقل الى العمل بواسطة الغاز بدل البترول.

كما التقى الوفد الأردني الذي يضم النواب: ميادة شريم والمحامية دينا البشير وماجد الرواشدة والمهندس أسامة القوابعة والمهندسة مروة الصعوب والدكتور زهير السعيدين والدكتورة ريما العموش ونواش قوقزة، رئيس وأعضاء مجلسي ادارة كل من شركة فجر الأردنية المصرية ويمثلها فؤاد رشاد، وشركة غاز تك ويمثلها المهندس عبدالفتاح فرحات.

وقدمت الشركتان شرحاً مفصلاً حول التطور الذي حققتهما بخصوص تحويل المركبات من العمل بالوقود الى العمل بالغاز، مما ساهم بتخفيض الكلف وزيادة الايادي العاملة.

وأكدتا أنه أصبح هناك 320 محطة بمصر تقدم الخدمة، بالاضافة الى تحويل اكثر من 222 ألف سيارة لتعمل بالغاز.

 




 

 


 

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