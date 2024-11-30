من هو الطيار الأردني الذي ضجت مواقع التواصل بذكراه بعد رحيله بـ 7 أعوام؟

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالطيار الأردني محمد الحوامدة، بعد مرور 7 أعوام على وفاته.



وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الحاجة وضحة تتحدث بعفوية عن ظروفها المعيشية.



وخلال حديثها من داخل منزلها المتواضع، ظهرت صورة طيار احتفظت بها الحاجة. وعندما سُئلت عن هويته، أجابت باكية:"هذا توفى... يا بايي قديش بقيت أعيط عليه... خسرت عيوني بسببه.. كان سادني عن الأم والأب والإخوان والأولاد... كان لما يروح من شغله يمر يسأل عني قبل ما يروح لأهله... نسيت أهلي كلهم وما نسيته لونه طيب أنا بقعد هالقعدة هاي".



وبالبحث، تبيّن أن الطيار هو محمد الحوامدة، الذي توفي إثر حادث سير مؤلم عام 2017 بالقرب من جامعة جرش.



وقال زملاء للشاب الراحل لـ"الوكيل الإخباري" إن محمد، الذي كان برتبة ملازم أول طيار، عُرف بطيب أخلاقه وسمعته الحسنة بين زملائه في العمل :" كان طيب الخلق ، قريب من الله" مؤكدين أن ذكراه ما زالت حية في قلوبهم.

اضافة اعلان