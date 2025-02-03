الْحَاجَةَ الدُّكْتورَةَ خُلُودَ الكعابنة في ذمة الله

الوكيل الإخباري-



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* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*



(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَاُدْخُلِي فِي عِبَادِيٍّ وَاُدْخُلِي جَنَّتِي))

صَدَّقَ اللهُ الْعَظِيمِ.