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الأربعاء، 29-09-2021 02:55 م

أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف اللام ومعانيها

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الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، حرف اللام من الحروف الشائعة التي توجد في العديد من أسماء الأولاد والبنات أيضاً، اليوم نقدم باقة من أجمل أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف اللام ومعانيها.

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فيما يلي باقة من ألمع وأرقى أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف اللام ومعانيها :

 

كامل : من الكمال وهو كناية عن كمال الشخص من شدة ما به من ميزات.
هايل : ذو قدر كبير وعظيم.
هلال : القمر في بداية الشهر.
وائل : من موئل ويعني الملجأ والمستقر.
طلال : جميل الطلعة، ويعني أيضاً مرتفع
أصيل : راسخ معروف النسب .
باسل  : شجاع وهو من اسماء الأسد.
بلال  : يعني ماء الندى، وهو نسبة إلى اسم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ( بلال بن رباح رضي الله عنه ).
جميل : حسن الشكل والخلق .
جلال : العظمة والهيبة .
جمال : البهاء والحسن .
جميل: شكله جميل ورائع.
خليل : صديق مختص .
عادل : مع العدل والمساواة.
مشعل : قنديل وما يضاء به.
رفال : الشخص طويل القامة.
ريبال : الذئب.
واصل : من يصل الناس ويبقى على تواصل معهم.
نائل : من يحصل على ما يتمناه.
نابل : من النبل ويقصد به الشخص النبيل.
زاجل : القائد العكسري
زغلول : السريع أو الطفل الصغير، ويعني الحمام الصغير الذي يؤكل.
كامل : من الكمال وهو كناية عن كمال الشخص من شدة ما به من ميزات.
هايل : ذو قدر كبير وعظيم.
هلال : القمر في بداية الشهر.
وائل : من موئل ويعني الملجأ والمستقر.

 

المصدر - هي 

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