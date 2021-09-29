الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، حرف اللام من الحروف الشائعة التي توجد في العديد من أسماء الأولاد والبنات أيضاً، اليوم نقدم باقة من أجمل أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف اللام ومعانيها.

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فيما يلي باقة من ألمع وأرقى أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف اللام ومعانيها :

كامل : من الكمال وهو كناية عن كمال الشخص من شدة ما به من ميزات.

هايل : ذو قدر كبير وعظيم.

هلال : القمر في بداية الشهر.

وائل : من موئل ويعني الملجأ والمستقر.

طلال : جميل الطلعة، ويعني أيضاً مرتفع

أصيل : راسخ معروف النسب .

باسل : شجاع وهو من اسماء الأسد.

بلال : يعني ماء الندى، وهو نسبة إلى اسم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ( بلال بن رباح رضي الله عنه ).

جميل : حسن الشكل والخلق .

جلال : العظمة والهيبة .

جمال : البهاء والحسن .

جميل: شكله جميل ورائع.

خليل : صديق مختص .

عادل : مع العدل والمساواة.

مشعل : قنديل وما يضاء به.

رفال : الشخص طويل القامة.

ريبال : الذئب.

واصل : من يصل الناس ويبقى على تواصل معهم.

نائل : من يحصل على ما يتمناه.

نابل : من النبل ويقصد به الشخص النبيل.

زاجل : القائد العكسري

زغلول : السريع أو الطفل الصغير، ويعني الحمام الصغير الذي يؤكل.

كامل : من الكمال وهو كناية عن كمال الشخص من شدة ما به من ميزات.

هايل : ذو قدر كبير وعظيم.

هلال : القمر في بداية الشهر.

وائل : من موئل ويعني الملجأ والمستقر.

المصدر - هي

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