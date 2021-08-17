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الثلاثاء، 17-08-2021 09:04 ص

إقالة وزيرة الصحة في سريلانكا لأنها عالجت كورونا بالسحر

سرلنكا


الوكيل الإخباري - أقال الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا وزيرة الصحة بافيترا فانياراتشي لأنها مارست طقوسا سحرية لمكافحة الفيروس التاجي.  

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وتتهم الوزيرة السريلانكية بأنها استخدمت "السحر و الجرع السحرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".


ورصد أن فانياراتشي "استخدمت علنا في يناير" جرعة سحرية" تلقتها من ساحر لحماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.


علاوة على ذلك، سكبت الوزيرة قدرا من الماء في النهر للقضاء على وباء كوفيد في البلاد".


ومع كل ذلك، لم تفلت فانياراتشي من كورونا، حيث أصيبت بالعدوى، وجرى علاجها في وحدة العناية المركزة بإحدى العيادات.


وكلف كيهيليا رامبوكويلا، وزير الإعلام بترؤس وزارة الصحة، فيما أفيد بأن فانياراتشي، ستبقى مع ذلك في الحكومة، لأنها تتولى أيضا وزارة النقل، الأقل أهمية في ظروف الجائحة الراهنة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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