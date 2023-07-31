الإثنين 31-07-2023
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الإثنين، 31-07-2023 11:27 ص

جندي مظلي بريطاني يعود إلى منزله بعد رحلة مشي استغرقت ست سنوات

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الوكيل الإخباري - عاد جندي مظلي بريطاني سابق أخيراً إلى المنزل بعد خوض تحدٍ ملحمي لمدة ست سنوات، مشى خلالها مسافة 19000 ميل في عموم البلاد.

كريس لويس، من سوانسي، ويلز، غادر شاطئ لانجنيث بملابسه فقط مع حقيبة ظهر، و10 جنيهات (13 دولاراً) في جيبه، في 11 أغسطس 2017، حسب موقع 24 الإلكتروني، لكنه عاد الآن مع عائلة جديدة، وحيوان أليف، وجمع ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني (520 ألف دولار) للأعمال الخيرية.

وقام كريس البالغ من العمر 43 عاماً برحلة عبر ساحل المملكة المتحدة بأكمله في محاولة لجمع التبرعات لصالح SSAFA، وهي جمعية خيرية. وعلى بعد حوالي 3000 ميل من رحلته، وبينما كان كريس يسير في أيرشاير في اسكتلندا، صادف عائلة لديها كلب للتبني. وبعد فترة وجيزة، أصبح جيت حيواناً أليفاً محبوباً لكريس.

وسافر كريس مع كلبه عبر اسكتلندا وإنجلترا والجزر المختلفة قبل أن يعود إلى ويلز.  والتقى كريس بحب حياته، كيت بارون التي تزوجها وأنجب منها ولداً. ووقع صفقة لتأليف كتاب عن الرحلة وأسرارها.

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