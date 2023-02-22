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الأربعاء، 22-02-2023 10:00 ص

سوري يذهب إلى منزله المنهار بسبب الزلزال وكانت المفاجأة- فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، دخول شاب سوري إلى منزله المنهار بسبب الزلزال الذي وقع منذ أكثر من أسبوعين، وفجأة وقع الزلزال الجديد مساء يوم الإثنين .

وأظهر الفيديو الشاب وهو يتجول داخل أنقاض منزله، ثم وقع الزلزال الجديد لينجو الشاب من الموت مرتين، بعد الزلزال المدمر والجديد الذي ضرب البلاد.

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وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي رصد، مساء يوم الإثنين، هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

 

 

صحيفة المرصد

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