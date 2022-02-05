السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 08:14 ص

شاهد..لحظة إمداد الطفل ريان بالأكسجين داخل البئر

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الوكيل الإخباري - أوضح فيديو متداول لحظة إمداد الطفل ريان بالأكسجين، وسط محاولات لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عمقه 32 مترا منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر الفيديو قيام رجال الإنقاذ بربط أنبوبة أكسجين وإنزالها داخل البئر إلى البؤرة المتواجد بها الطفل لتذويده بالأكسجين الكافي.

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كشفت وسائل إعلام مغربية نقلاً مصدر رسمي أن فرق الإنقاذ تفصلها متران فقط للوصول إلى الطفل ريان.

 

 

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