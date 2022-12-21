فيديو مروّع: شاب لبناني في تركيا يرمي نفسه من النافذة

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام شاب لبناني برمي نفسه من نافذة مبنى في مدينة اسطنبول في تركيا.

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ويظهر الفيديو الشاب محمد السيد ابن بلدة برجا – الشوف، وهو في وضع مرتبك ويضع يديه على رأسه ويتحدّث مع أحد الأشخاص داخل غرفة واحدة قبل أن يستغفر ربّه وينطق الشهادتَيْن ويرمي نفسه من النافذة.

إلى ذلك، أكّدت مصادر من بلدة برجا لـvdlnews أنّ الشاب لم يفارق الحياة وقد تعرّض للعديد من الكسور والرضوض وهو حالياً يخضع للمراقبة في العناية المشددة، مشيرة إلى أنّ القنصلية اللبنانية في اسطنبول تتابع تفاصيل الحادثة.

وأوضحت المصادر نقلاً عن عائلة الشاب أنّه يعاني من وضع نفسي دقيق قد يكون تطوّر لديه ما دفعه للقيام برمي نفسه من النافذة.



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كاميرا المراقبة ترصد لحظة إنتحار شاب لبناني مقيم في



انا لله و انا اليه راجعون ،،، تركيا 🇹🇷🔞🔞🔞كاميرا المراقبة ترصد لحظة إنتحار شاب لبناني مقيم في #اسطنبول عبر القفز من مكتبه في الطابق السابع لأسباب غير معروفة⁉️انا لله و انا اليه راجعون ،،، pic.twitter.com/s0JA1xiWqW December 20, 2022



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