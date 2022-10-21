كارثة على طريق سريع بولاية أمريكية.. تصادم حوالي 60 سيارة بسبب الضباب - فيديو

الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم بين حوالي 60 سيارة من بينها 20 شاحنة نقل على طريق سريع بولاية أوريغون الأمريكية أمس الأول الأربعاء، بسبب الضباب الكثيف.



وقُتل شخص واحد جرّاء الحادث، الذي امتد على مسافة أكثر من كيلو متر ونصف وأدى إلى إغلاق الطريق، وفق "يورونيوز".

اضافة اعلان



كذلك توجهت فرق الإنقاذ لمعالجة تسرب السوائل من ست شاحنات نتيجة الاصطدام.



وقالت السلطات الأمريكية إن الضباب الكثيف تسبب في حادثين آخرين على نفس الطريق.



وحثت السلطات السائقين على استخدام طرق بديلة بعد تحويل حركة المرور إلى طريق سريع آخر.

البيان