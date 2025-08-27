تيار الشلال ينهي حياته.. مصرع يوتيوبر هندي خلال تصوير مغامرة - فيديو

كوندو، وهو من صناع المحتوى الصاعدين، كان يصور فيديو لقناته على يوتيوب برفقة أصدقائه عندما فقد توازنه على صخور زلقة وسقط في المياه الجارفة. ورغم محاولات رفاقه إنقاذه، جرفه التيار.
السلطات أطلقت عمليات بحث موسعة باستخدام غواصين، لكن الجثمان لم يُعثر عليه حتى الآن. وأثارت الحادثة موجة حزن وانتقادات على وسائل التواصل، حيث حذّر كثيرون من مخاطر المجازفة من أجل المحتوى الرقمي، مؤكدين أن السلامة يجب أن تكون أولوية.
🚨🔥🔥📢 Tragedy at Duduma Waterfall: YouTuber Swept Away by Sudden Currents 🚨🔥🔥📢
English Version
🟩➡ Filming Adventure Ends in Disaster
A 22-year-old YouTuber, Sagar Tudu from Berhampur, went missing after being swept away by powerful… pic.twitter.com/DfYn5cUAGF
-
