ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

الوكيل الإخباري - أكّد مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، أن الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات بناء على مؤشرات قواعد البيانات يؤكد عودة النتائج إلى طبيعتها ما قبل جائحة فيروس كورونا.

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وحسب بيان صادر عن مراقبة الشركات، أنه تم اختيار فترة مقارنة نتائج 2022 بنتائج 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن أعوام الجائحة (2020، 2021) والتي لم تشمل أي اغلاق او تقييد لحركة السفر.



وتوضح احصائيات الربع الأول للعام 2022 ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 3% عن العام 2019 و بنسبة 24.9% عن 2021.



كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 24% عن 2019 وانخفضت بنسبة 78.5% عن 2021، وانخفض عدد الشركات التي تم فسخها وشطبها بنسبة 67% عن 2019 و بنسبة 20.5% عن 2021، وكذلك الحال للشركات تحت التصفية حيث ارتفع عددها بنسبة 4% عن 2019 و بنسبة 40.7% عن 2021.



كما تبين الاحصائيات أن أكثر المحافظات تسجيلا للشركات عمان بنسبة 79% وبرؤوس أموال تتجاوز 56 مليون دينار ثم اربد بنسبة 7% وبرؤوس أموال تتجاوز 2.8 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3% وبرؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليون دينار و العقبة والزرقاء بنسبة 2.6% وبرؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليون دينار و 464ألف دينار.

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