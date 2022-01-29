اطلاق حملة ابن بلدي في جامعة اليرموك لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

الوكيل الاخباري- أطلقت مجموعة من الطلبة في جامعة اليرموك حملة “ابن بلديّ” والتي تهدف إلى خلق فرص ريادية تشاركيه مع القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل الأردني.

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وقال احد أعضاء المجموعة أمجاد الحجات أن المجموعة القائمة وتضم أكثر من 30 طالب وطالبة من طُلاب جامعة اليرموك ارتأوا تأسيس المجموعة بعد ارتفاع نسب البطالة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس الأخيرة.



وأضافت أن المجموعة التي تعمل تحت مظلة عمادة شؤون الطلبة اقترحت مجموعة من الحلول لخلق فرص للشباب الأردني العاطل عن العمل، من خلال إنشاء حاضنات أعمال في مختلف محافظات المملكة، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية الشبابية التي لها أثر ايجابي ملموس على خفض نسب البطالة.



ومن بين الأفكار، وفق الحجات زيادة الرقابة على المناطق التنموية لضمان توظيف عمالة أردنية بما لا يقل عن (٣٠-٤٠) %، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل الأردني من خلال استحداث قانون ينظم عمل الوافد واللاجئ والأجنبي بما لا يضر مع المواطن الأردني.