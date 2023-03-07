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الثلاثاء، 07-03-2023 07:35 م

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع

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 الوكيل الاخباري - طرح البريد الأردني إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد زهير العزة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإصدارات تتكون من طوابع الطيور المهاجرة في الأردن ومن ميني شيت يحتوي على 8 طوابع وقيمة كل طابع 30 قرشا والقيمة الإجمالية للإصدار 2.40 دينار، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 2.90 دينار مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلفات.

وأضاف انه تم أيضا إصدار طوابع التنوع الثقافي في الأردن وتتكون من 6 طوابع بشكل شيتات، وقيمة الطابع الواحد 30 قرشا والقيمة الإجمالية للمجموعة 1.80 دينار، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 3.30 دينار مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلفات، وطوابع البحر الميت، ويتكون من 6 طوابع بشكل ميني شيت، وقيمة الطابع الواحد 30 قرشا والقيمة الإجمالية للمجموعة 1.80 دينار، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 2.30 دينار مع مجموعة الطوابع الملصقة على المغلفات.

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