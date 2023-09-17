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الأحد، 17-09-2023 01:23 م

الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.

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وكشف التقرير السنوي لعام 2022، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار.


وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم.


وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار، في حين كانت للعام 2021 نحو 1 مليار و177 مليون و100 دينار.

 




 

 


 

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