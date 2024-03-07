الطفيلة: يوم ثقافي احتفاء باليوبيل الفضي

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية الثقافة في الطفيلة، بالتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية، يوما ثقافيا، احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وأكد مدير "ثقافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، خلال فعاليات اليوم الوطني الثقافي، الذي جاء برعاية نائب رئيس الجامعة الدكتور كمال خندقجي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل ونقل المعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي في الفعل الثقافي.



وأضاف أن الفعالية جزء من سلسلة فعاليات ثقافية تنظمها المديرية على مدار العام، لتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة وإثراء الساحة الثقافية بمختلف الأنشطة.



وتضمنت الفعالية ندوة علمية بعنوان "الأدب والثقافة: دورها في بناء المجتمع"، أدارها الدكتور نزار الضمور، وشارك فيها الدكتور نايل الحجايا، والدكتورة أسماء الزريقات، حيث ناقش الحضور أهمية الثقافة ودورها في تنمية المجتمع.

وخلال الفعالية، جرى توزيع 3000 كتاب من إصدارات وزارة الثقافة، كما ألقى الدكتور عبدالله القرارعة، وبكر المزايدة، قصائد وطنية متنوعة.

