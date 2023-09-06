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الأربعاء، 06-09-2023 04:01 م

المياه: 16.9 مليون يورو لتأهيل محطات ورفع كفاء الطاقة بالسلط

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الوكيل الإخباري - أطلق أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق مشروع رفع كفاءة الطاقة (الحزمة 1) في مدينة السلط بهدف إعادة تأهيل محطات الضخ في المدينة ورفع كفاءة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 16.9 مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني.

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وبين أبو رواق أن الوزارة اعتمدت خطة فاعلة بهدف رفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لجميع المصادر المائية بالمملكة تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه ورفع كفاءة التشغيل بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية كون قطاع المياه يستهلك ما مجموعه 14% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة. 


وأضاف أن اجمالي قيمة مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة السلط تقدر بـ16.9 مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الألماني بنسبة 90%، والباقي من موازنة سلطة المياه بهدف رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية بما يقارب 52% حسب الدراسة والتصميم للمشروع.

 

 




 

 


 

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