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الإثنين، 20-06-2022 10:45 ص

حجوزات فنادق العقبة لم تتجاوز الـ 55٪؜ نهاية الأسبوع الماضي

العقبة 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال رئيس جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار إن نسبة حجوزات الفنادق لم تتجاوز الـ 55% في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالعقبة.

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وأضاف البيطار في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه برغم من الحفلات الغنائية إلا أن نسبة الحجوزات كانت محددة في العقبة بسبب توقيتها .


وأشار أن شهر حزيران من كل عام ، تشهد حجوزات فنادق العقبة ركوداً بسبب تزامن الامتحانات الجامعية والمدرسية.


من جهته بين رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي ان حجوزات الفنادق في البحر الميت بلغت 71% خلال عطلة الأسبوع الماضي .


وأضاف الهندي لـ "الوكيل الإخباري " أن حجوزات فنادق البتراء لم تتجاوز الـ 52 % في ذات الوقت.


وتوقع ارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق مع نهاية شهر حزيران الحالي مع بدء عطلة المدارس الصيفية.


 




 

 


 

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