خطة لتخفيف الضغط على شبكات الهواتف خلال العيد

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الخميس أنها تعمل على اجراء خطط مبرمجة مع شركات الاتصالات الخلوية لتخفيف الضغط على شبكات الهواتف خلال فترة عيد الأضحى.



وقالت الهيئة لـ "الوكيل الإخباري" أنها تعمل على تنسيق دائم ومتواصل مع شركات الهواتف النقالة بغية المحافظة على مستوى جودة خدمات الاتصالات المتنوعة التي تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين على مدار الساعة وذلك بالاستناد إلى الدور المناط لها.



وأضافت أن شركات الهواتف الخلوية تمتلك القدرة الفنية والبنية التحتية المرنة من اجل ادامة تقديم الخدمات في حال تغيرت أنماط الحركة الهاتفية وتراسل البيانات خصوصا في أوقات الذروة على الرغم من الضغط والزخم المتوقع في الحركة الهاتفية في الأعياد والعطل الرسمية.

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