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الخميس، 03-03-2022 05:36 م

عويس: هموم الجامعات الأردنية هي هموم وطن

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الوكيل الاخباري - التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس الخميس وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية.

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وقد استهل الدكتور عويس اللقاء بالترحيب بالحاضرين والتأكيد على ضرورة مأسسة اجتماعات دورية لرؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبحث القضايا المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم العالي في الأردن، والعمل بتشاركية للنهوض بالجامعات الأردنية الرسمية لتؤدي رسالتها على الوجه المأمول منها.


وقال الدكتور عويس إن هموم الجامعات الرسمية هي هموم وطن ولا بد من تكاتف جهود الجميع للتعامل مع هذه الهموم، والسعي لتحقيق الطموحات التي يتطلع لها الجميع مؤكداً على أن مجالس أمناء الجامعات الرسمية هي صمام أمان هذه الجامعات نظراً للصلاحيات التي أناطها بها كلاً من قانون التعليم العالي الأردني، وقانون الجامعات الأردنية، مع ضرورة أن يكون دورها الرئيسي توجيه جميع مجالس الجامعات، والأخذ بيدها لوضع استراتيجيات تساعد على تجاوز جميع العقبات التي تواجهها المادية منها أو الإدارية، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة والسير قدماً في تطوير وتحديث الجامعات من خلال العمل بروح الفريق الواحد.


وقد قدم الدكتور عويس خلال اللقاء عرضاً للخطط الإصلاحية لتطوير التعليم العالي في الأردن والتي يعمل مجلس التعليم العالي عليها حالياً لترى النور قريباً على أرض الواقع وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) إضافة إلى رسم خارطة طريق تتضمن المستهدفات والمؤشرات النوعية والمالية التي يجب أن يعمل عليها مجلس التعليم العالي بالتشارك مع الجامعات لتحقيق المستهدفات التي تضمنتها هذه الخطط.


وقد تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الجامعات الرسمية ومجالس أمنائها واقتراح الآليات الكفيلة بتذليل أي صعوبات للوصول إلى المستهدفات التي تضمنتها  الخطط الإصلاحية.


وفي ختام اللقاء قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية الشكر للوزير عويس على هذا اللقاء الذي تميز بشفافية الطرح والأفكار كما أشادوا بالخطط الإصلاحية التي تم عرضها ومناقشتها، مؤكدين على أن إطلاع رؤساء مجالس الأمناء عليها سيساهم في رسم خطوط عريضة لخطة العمل المستقبلية في جامعاتهم.


 




 

 


 

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