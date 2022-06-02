وزارة العمل : 1750 فرصة عمل جديدة للأردنيين

الوكيل الاخباري - افتتح وزير العمل، نايف استيتية، اليوم الخميس، مصنعاً للألبسة الرياضية في قضاء الضليل، كما افتتح توسعة مصنع آخر، حيث يوفر المصنعان 1750 فرصة عمل جديدة للأردنيين حتى نهاية العام، يستفيد منها أبناء الضليل والمناطق المحيطة.



وأكد استيتية، خلال حفل افتتاح المصنع، بحضور سفيرة بنغلادش في عمان ناهدة سبحان وسفيرة سيريلانكا في عمان شانيكا ديسانايكا وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن هذه الاستثمارات تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني ذكوراً واناثاً، حيث أن الأولوية لتشغيل الأردنيين في جميع محافظات المملكة.

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